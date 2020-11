Geparktes Auto beschädigt

Miltenberg.Zu einem Unfall kam es am Samstag zwischen 13.05 und 14.05 Uhr auf dem Parkplatz am Zwillingsbogen (Alte Mainbrücke) in Miltenberg. Dabei entferne sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Nach Angaben des Anzeigeerstatters hatte er seinen Smart auf Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er den Unfallschaden an seinem Wagen fest. Zum Verursacher konnte er keine Angaben machen und auch keine Zeugen des Unfalls nennen.

Aufgrund des Unfallschadens muss davon ausgegangen werden, dass dieser von einem Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken verursacht worden ist. Der entstandene Sachschaden am Pkw des Geschädigten beläuft sich auf zirka 1500 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.11.2020