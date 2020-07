Georg Stang wurde von Uwe Göbel als Vorsitzender abgelöst

Bronnbach/Külsheim.Der neu gewählte Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Kirchengemeinde Külsheim-Bronnbach traf sich vor ein paar Tagen zu seiner konstituierenden Sitzung. Wegen der Covid-19-Pandemie konnte dies erst rund drei Monate nach der Wahl erfolgen. Das Gremium kam in der Külsheimer Festhalle zusammen. Anwesend waren auch einige der ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäte der letzten Wahlperiode sowie Vertreterinnen und Vertreter des Wahlvorstands.

Anzahl verringert

Der neue Pfarrgemeinderat besteht anstatt aus 25 nur noch aus elf gewählten Mitgliedern. Die Verkleinerung war vor den Wahlen beschlossen worden. In dieser Wahlperiode sollen die Gemeindeteams in den einzelnen Pfarreien eine viel stärkere Gewichtung erhalten. Angesichts der größer werdenden Strukturen kommt dem Engagement vor Ort eine immer größere Bedeutung zu. Die neuen Gemeindeteams werden nach den Sommerferien gebildet werden.

Zunächst dankte Pater Joachim Seraphin den ausscheidenden Mitgliedern für ihre Mitwirkung. Einige hatten sich über Jahrzehnte als Pfarrgemeinderäte engagiert.

Die offizielle Verabschiedung soll in den kommenden Wochen während der Sonntagsgottesdienste in den jeweiligen Ortschaften erfolgen. Der Dank galt allen voran Georg Stang, der zehn Jahre zunächst in der Seelsorgeeinheit Külsheim und anschließend in der Kirchengemeinde Külsheim-Bronnbach Vorsitzender war.

Wahl mit Herausforderungen

Schließlich wurde auch dem Wahlausschuss gedankt.

Da die Pfarrgemeinderatswahl in die ersten Wochen des Lockdowns fiel, galt es viele Herausforderungen zu meistern. Neu war vor allem die intensive Nutzung der Wahlmöglichkeit per Internet. Im Mittelpunkt der Sitzung standen Wahlen. Zum neuen Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates wurde Uwe Göbel aus Eiersheim gewählt. Seine Stellvertreter sind Prof. Dr. Hartwig Webersinke und Dr. Frank Kleinehagenbrock (beide Reicholzheim). Dem Vorstand gehört ferner Pater Joachim Seraphin als Pfarrer qua Amt an. Ferner wurde ein Stiftungsrat gewählt, der für die Finanzen der Kirchengemeinde zuständig ist und dem neben dem Pfarrer und dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden jeweils ein Vertreter aus den die Kirchengemeinde konstituierenden Pfarreien angehört. Im Dekanatsrat wird Külsheim-Bronnbach demnächst von Uwe Göbel und Heiko Busse vertreten werden. pm

