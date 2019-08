Genießen im Satzenberg

Reicholzheim.Eine Hundertschaft von begeisterten Gästen tummelte sich am Freitagabend bei der sechsten „Bronnbacher Weintafel“ im Satzenberg bei Reicholzheim. Prächtige Weine, leckeres Essen und fetzige Musik waren nur einige der Zutaten für einen unvergesslichen Abend für Menschen in gelöster Stimmung.

Der Satzenberg beim Kloster Bronnbach ist die letzte terrassierte Steillage im Taubertal mit 16 Kilo-metern Buntsandsteinmauern und einem einzigartigen Kleinklima mit hoher Biodiversität. Genau dort, mitten im Weinberg, kamen Gäste des Weinguts „Alte Grafschaft“ (Kreuzwertheim) zusammen.

Schon der Weg auf den Berg erwies sich als erster Genuss. Denn dieser mutierte zur Aussichtsplattform, ließ die Menschen verweilen und den Ausblick genießen, gab einen atemberaubenden Blick frei auf Tauber und Kloster Bronnbach.

Vier musikalische Könner verbanden Sopran-Saxophon, Tenor-Saxophon, Trompete und Kontrabass zur „No Nonsens Band“, welche in den Hauptrichtungen Traditional Jazz und Dixieland vielfach be-kannte Stücke wie „Glory Hallelujah“, „Mackie Messer“ oder „Oh, when the saints go marching in“ ge-konnt präsentierte.

An Weinen reichte man Apéro, verschiedene Weißweine, einen Roséwein sowie zwei Rotweine, an Speisen gab es ein reichhaltiges fränkisches Buffet von den Bestenheider Stuben, Süßes im Gläschen sowie eine Käseauswahl. Auch das Wetter spielte mit und als es dunkelte, ward der Weinberg an besonderen Stellen trefflich illuminiert. hpw

