Gemeinsames „Aha-Erlebnis“ erfahren

Reinhardshof.„Jetzt habe ich es kapiert“ – das strahlende Lächeln des Mädchens ist der größte Lohn für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Lerntreffs von „Willkommen in Wertheim“. Immer donnerstags kamen zwischen zehn und 15 Kinder verschiedenster Nationalitäten und Schularten zusammen, um sich beim Lernen unterstützen zu lassen.

Nun wird das Projekt auf den Reinhardshof verlegt und auf zwei Tage in der Woche, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, ausgeweitet. Dazu werden interessierte Mitarbeiter gesucht, die bereit sind, etwa einmal im Monat für zwei Stunden „die Mutter am Küchentisch“ zu ersetzen beziehungsweise zu unterstützen.

Einfluss auf den Schulerfolg

Wortdiktate, Englisch-Vokabeln und Grundbegriffe des demokratischen Systems schwirren gleichzeitig durch den Raum, zwei Siebtklässlerinnen lernen, wie man Dreiecke mit rechtem Winkel zeichnet sowie berechnet und einige Jungs lesen gemeinsam ihre Lektüre. Zwei Zweitklässler machen gerade Pause am Tischkicker. Die Viertklässler sind interessiert an Eistee, Obst und Gemüse, die bereitgestellt werden. So das Treiben, wie es sich in den vergangenen Monaten im Kirchenzentrum am Wartberg zeigte.

Immer wieder kann man in Studien lesen, dass die häusliche Situation immer noch großen Einfluss auf den Schulerfolg hat.

Lerntreff im Familienzentrum

Dies veranlasste „Willkommen in Wertheim“ im vergangenen Herbst, das Projekt „Lerntreff“ im Rahmen des neu entstehenden Familienzentrums zu starten. Unterstützt wurden sie von der Stadt Wertheim, speziell durch das Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“ der Landesregierung.

Förderung von Chancengleichheit ist ein wichtiges Leitmotiv des Vereins, der sich von der reinen Flüchtlingshilfe hin zu einem Begegnungs- und Unterstützungsverein für alle Wertheimer entwickeln will. Entsprechend wurde auf der letzten Jahreshauptversammlung des Vereins die Satzung geändert. Die Kinder und Jugendlichen der Main-Tauber-Stadt sind hierbei natürlich besonders im Blick.

Unverbindliches Treffen

Nun hoffen die Ehrenamtlichen-Gruppe um Projektleiterin Nadine Schmid auf tatkräftige Unterstützung und laden alle Interessierten zu einem unverbindlichen Informations- und Begegnungstreff am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr in die John-F-Kennedy-Straße 2 ein.

Die Schüler sind ab Donnerstag, 19. September, von 16 bis 18 Uhr willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019