Gemeinsamer Start in die Adventszeit

Wertheim.Das erste Adventswochenende beginnt in der Stiftskirche mit mehreren geistlichen Angeboten. Am Samstag, 28. November, feiern Dekanin Wibke Klomp und Pastoralreferentin Ute Zeilmann um 17 Uhr eine ökumenische Andacht am Vorabend des ersten Advent. Am Sonntag feiert die Emmausgemeinde Eichel-Hofgarten dann um 10.15 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden aus der Kernstadt.

Nachmittags um 17 Uhr findet eine Andacht im Rahmen des Projekts „Goldene Minuten“ statt, die von Pfarrerin Verena Mätzke und Mitarbeitenden der Sozialstation gestaltet wird. Sie stellen sich der Frage: „Wenn Gott dich fragen würde, was er der Welt dieses Jahr schenken soll – was würdest du ihm raten?“

Im Anschluss an die Andachten und Gottesdienste an diesem und den folgenden Adventswochenenden kann ein ganze besonderes Weihnachtsgeschenk erworben werden: Bezirkskantorin Katharina Wulzinger hat mit dem Bezirksposaunenchor Wertheim und dem Jugendchor der Stiftskirche eine CD mit Abendliedern aufgenommen.

Ein Teil des Erlöses geht an das Projekt „Goldene Minuten“ der evangelischen Kirchengemeinde und der evangelischen Sozialstation Wertheim. Auch die CD mit Advents- und Weihnachtsliedern, die vor zwei Jahren zu Gunsten der „Goldenen Minuten“ aufgenommen wurde, ist in kleinerer Zahl wieder aufgelegt worden und kann ebenfalls - solange der Vorrat reicht - nach den Advents- Gottesdiensten und Andachten in der Stiftskirche erstanden werden.

Alle Andachten und Gottesdienste finden unter Hygieneauflagen statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020