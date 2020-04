Gemeinsamen Gutachterausschuss beschlossen

Freudenberg.Einstimmig beschloss der Freudenberger Gemeinderat die Zusammenlegung der Gutachterausschüsse im Main-Tauber-Kreis.

Die Stadt Freudenberg hat nach Baugesetzbuch einen amtlichen Gutachterausschuss eingerichtet, der die Kaufpreissammlung führt und auswertet sowie Verkehrswertgutachten für unbebaute und bebaute Grundstücke und Grundstücksrechte erstellt. Bei der Auswertung der Kaufpreissammlung soll der Gutachterausschuss Daten für die Wertermittlung zusammenstellen, die das Bewerten übersichtlicher und den Grundstücksmarkt transparenter machen.

Grundstücke bewerten

Der Gutachterausschuss soll im Idealfall auch einen Grundstücksmarktbericht erstellen, aus dem Sachverständige und Bürger Erkenntnisse für die Bewertung ihrer Grundstücke ablesen können. Bislang erfüllen die Gemeinden in Baden-Württemberg diese Aufgabe in der Regel nur für ihr eigenes Gemarkungsgebiet. Dies hat die Folge, dass ausreichende Daten für statistische Auswertungen nur in einem eingeschränkten Umfang vorliegen. Das Land Baden-Württemberg hat daher die Gutachterausschussverordnung als gesetzliche Regelung für diese Aufgabe 2017 geändert und strebt eine Zusammenarbeit der Kommunen an.

Angedacht ist eine Zusammenarbeit von Kommunen nach dem Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mit dem Ziel, flächig Gebiete zu schaffen, in den rund 1000 auswertbare Kaufvertragsfälle pro Jahr aus benachbarten Kommunen anfallen. Im nördlichen Main-Tauber-Kreis haben die Kommunen Werbach und Külsheim bereits beschlossen, über eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung die Aufgabe Gutachterwesen auf die Stadt Wertheim zu übertragen. Seitens der ebenfalls angefragten Gemeinden Großrinderfeld, Königheim, Wittighausen sowie den Städten Grünsfeld und Tauberbischofsheim steht eine Antwort noch aus.

Rat stimmt zu

Der Freudenberger Rat stimmte der öffentlich rechtlichen Verwaltungsvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe Gutachterwesen nach § 193 ff BauGB an die Stadt Wertheim zum 1. Juli 2020 zu. Weiterhin stimmten die Räte den dazu nötigen Satzungsänderungen zu.

Die Gutachter der Stadt Freudenberg werden bis zum 30. Juni weiterverpflichtet.

Der neue Gutachterausschuss trägt den Namen „Gemeinsamer Gutachterausschuss Main-Tauber-Nord bei der Stadt Wertheim am Main“. Die Verwaltungsvereinbarung sieht vor, dass die Aufgabenerfüllung des Gutachterwesens durch die Stadt Wertheim und den dort angesiedelten Gutachterausschuss erfolgt und den teilnehmenden Gemeinden entsprechende Daten, insbesondere die Bodenrichtwerte aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses, zur Verfügung gestellt werden.

Die bisher tätigen Gutachter der Stadt Freudenberg werden dem Gemeinderat der Stadt Wertheim als Gutachter im gemeinsamen Gutachterausschuss zur Wahl vorgeschlagen. Die Gesamtzahl der Mitglieder des gemeinsamen Gutachterausschusses wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Die Gemeinden leisten für den Aufwand der Stadt Wertheim einen pauschalierten Aufwandsersatz von 2,50 Euro pro Einwohner (vorbehaltlich Umsatzsteuerpflicht), der nach je drei Jahren zwischen den Gemeinden zur Anpassung der Vertragslage angepasst werden kann.

Rat Kaller fragte nach den bisherigen Kosten für den eigenen Gutachterausschuss. Die Verwaltung bezifferte den durchschnittlichen Betrag der letzten fünf Jahre auf rund 1600 Euro pro Jahr. Stadtrat Siegbert Weis stellte fest, dass sich die Kosten von 2,50 Euro pro Einwohner somit auf fast 10 000 Euro im Jahr belaufen. Laut Verwaltung ergibt sich aus dem Satz ein Jahresbetrag von circa 9500 Euro. „Im Hinblick auf die anstehenden Neubewertungen aller bebauten und unbebauten Grundstücke im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform durch die Gutachterausschüsse ist dies gerechtfertigt“, so der Fachbereich zwei.

Kein Widerspruch

Einstimmig beschlossen wurde die Anpassung der Betriebsführungsverträge und die Förderung der kirchlichen Kindergärten Boxtal und Rauenberg. Die Verträge mit der Katholischen Kirchengemeinde Freudenberg über den Betrieb und die Förderung der kirchlichen Kindergärten Boxtal und Rauenberg vom 10. Juli 2012 werden laut dem Beschluss ab dem 1. Mai angepasst. Die Defizitbeteiligung steigt von bisher 87 Prozent auf 90 Prozent.

Ebenso keine Einwände hatten die Räte gegen den Verkauf des letzten städtischen Grundstücks im Baugebiet „Großschnabel“. bdg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020