Geldbörsen und Handys geklaut

marktheidenfeld.Bargeld im vierstelligen Bereich sowie zwei Handys im Wert von 1450 Euro wurden am Sonntag während des Abbaus eines Verkaufsstandes auf der Laurenzi-Messe gestohlen.

In einer schwarzen Leinentasche, die im Spielwarenstand abgelegt war, waren zwei Geldtaschen, zwei Geldbeutel sowie zwei Handys der Marke iPhone. In den Geldbeuteln befanden sich neben Bargeld und EC-Karten noch Personalausweise und diverse persönliche Dokumente. Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen 21.30 und 21.45 Uhr die Tasche.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefon 09391/98410 entgegen. pol

