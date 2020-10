Geistliche Vokalmusik in perfekter Harmonie

Wertheim.Beim Auftritt des Ensembles Polyharmonique in der Stiftskirche erinnerten noch die roten Masken an die Welt außerhalb. Doch rasch wurden diese zu Einstecktüchern der Sänger und bei den ersten Tönen vergaßen am Freitagabend die meisten Besucher ihre Umgebung und tauchten in eine ganz besondere Klangwelt des Barocks ein. Denn das Berliner Ensemble, bestehend aus acht Musikern, die die Liebe zu alter Musik eint, erfüllte mit dem gekonnten Zusammenspiel der verschiedenen Stimmen den Raum. Sehr schnell wurde jedem Konzertbesucher klar, warum das Ensemble sich den Namen „Polyharmonique“ gegeben hat.

Schwerpunkt Heinrich Schütz

Das Konzert „Die Himmel erzählen“ hatte sich als Schwerpunkt die Werke des Barockkomponisten Heinrich Schütz ausgesucht. Von diesem haben die Musiker dieses Jahr die CD „Geistliche Chor-Music 1648“ eingespielt, die Alexander Schneider, der sich als Ensemble-Leiter als „Primus inter Pares“ bezeichnet, gleich als Weihnachtsgeschenk anpries.

Schütz, der während des Dreißigjährigen Krieges von 1582 bis 1672 lebte, komponierte vorwiegend geistliche Vokalmusik, die auf deutschen Texten basierte. Dadurch hatte man als Zuhörer zwei Möglichkeiten: Entweder nur in die Musik zu versinken oder gleichzeitig den spirituellen Gehalt der Texte zu erfassen, wie beispielsweise „Ich bin ein rechter Weinstock“ oder „Unser Wandel ist im Himmel“. Die klare Aussprache der Sänger ermöglichte problemloses Verständnis des Textinhalts auch beim Zusammenspiel aller vier Stimmlagen.

Die Gruppe professioneller Sänger legt auf die historische Aufführungspraxis Wert. So sangen Magdalena Harer und Joowon Chung (Sopran), Alexander Schneider (Alt), Johannes Gaubitz und Sören Richter (Tenor) und Matthias Lutze (Bass) entweder a capella oder begleitet von Juliane Eichhorn an der Violone (einem historischen Streichinstrument) und Klaus Eichhorn an der Orgel. Wenn es eine musikalische Begleitung gab, dann als Basso Continuo, wie in der damaligen Zeit üblich.

Neben sieben Stücken von Schütz hatte das Ensemble noch zwei Werke von unbekannteren Komponisten ausgewählt, mit denen die meisten Besucher wohl das erste Mal Bekanntschaft machten: Zum einen erklang „Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn“ von Andreas Hammerschmidt (1611 – 1675), zum anderen „Ich liege und schlafe“ von Tobias Michael (1592 – 1657).

Doppeltes Konzert

Als die letzten Töne von Schützs „Selig sind die Toten“ verklungen waren, setzte lang anhaltender Applaus ein und die Akteure mussten sich mehrmals verbeugen. Gerne hätten sie dem begeisterten Publikum noch eine Zugabe geboten, doch das ging nicht. Um die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen einhalten zu können und trotzdem möglichst vielen Menschen diese wundervolle Musik zu Gehör bringen zu können, hatten sich der Veranstalter, die Bezirkskantorei des Kirchenbezirks Wertheim unter Leitung von Bezirkskantorin Katharina Munzinger, entschlossen, das Konzert, das etwa eine Dreiviertelstunde dauerte, zwei Mal hintereinander zu präsentieren. Eine Entscheidung, für die die Besucher sicher dankbar waren. Denn als die Zuhörer des ersten Konzerts die Stiftskirche verließen, wartete bereits wieder eine Schlange auf Einlass.

