Geistliche Lieder aus vielen Epochen

Wenkheim.Musik verbindet. Wo gesungen wird, sind Menschen verbunden, denn Musik öffnet Räume hin zu sich selbst, zum Anderen und hin zum Transzendenten. Auf diesem Hintergrund stöbert NotaBene, das Vokalensemble aus dem Taubertal, in verschiedenen Traditionen geistlicher Vokalmusik und gestaltet mit Texten sein neues Programm „Wir sind verbunden“.

NotaBene überwindet sowohl in der Musik, als auch in den Textvorträgen Grenzen. Angefangen von alter Musik von Josquin Desprez oder Thomas Tallis über geistliche Lieder der Renaissance bis hin zu Vokalsätzen zeitgenössischer Komponisten, lässt man sich nicht einengen. Christliche Vokalmusik aus Russland erweitert den musikalischen Horizont, unter anderem mit traditionellen Stücken und Neukompositionen aus dem Judentum. Und es faszinieren die kunstvollen, über viele Generationen vererbten mehrstimmigen Gesänge aus Georgien.

Wesentlicher Bestandteil des Konzertes sind die vorgetragenen Gedichte, unter anderem von Rainer Maria Rilke und Hermann Hesse, sowie Texte aus Bibel, aus der jüdischen Tradition und aus dem Schatz der islamischen Welt.

Gesamtwerk

Zusammen mit der geistlichen Vokalmusik entsteht so ein musikalisch-lyrisches Gesamtwerk, das beim Zuhören Räume schafft für ein Erleben des Verbundenseins mit sich selbst, mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen und dem Göttlichen.

Am Freitag, 27. September, gastiert NotaBene um 20 Uhr im Betsaal der ehemaligen Synagoge in Wenkheim und am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in der Kulturkirche in Unterschüpf.

Die Eintritte zu beiden Konzerten sind frei. Spenden für die Projekte der Veranstalter sind jedoch willkommen.

