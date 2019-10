Gegen die Lichtverschmutzung

Wertheim.Helle Straßenlaternen und aufblinkende Reklame sind nur ein Teil der Beleuchtung, die dafür sorgt, dass die Nächste immer heller werden. „Wir sind gefordert, endlich bewusster mit dem Problem der Lichtverschmutzung umzugehen“, fordert Deutschlands erste Nachtschutzbeauftragte Deutschlands Sabine Frank.

In einem VHS-Vortrag wird sie am Donnerstag, 24. Oktober, in Wertheim in ihrem Vortrag den Ursachen nachspüren und Wege aus der Misere aufzeigen. Der Vortrag ist gleichsam informativ und trotzdem unterhaltsam. Er findet ab 19 Uhr im Arkadensaal in Wertheim statt und dauert rund 90 Minuten. Anschließend ist ein „Sternen-Spaziergang“ geplant.

Am Freitag, 25. Oktober, wird das Thema in einem Seminar im Arkadensaal vertieft. Das Arbeitstreffen soll einen Rahmen für diejenigen bieten, die sich mit rechtlichen Anforderungen oder baulichen Vorschriften befassen. Es ist auch für Firmen interessant, die Strom sparen wollen. Das Seminar soll Gelegenheit bieten, tiefer in die Materie einzusteigen und Fragen stellen zu können. Für beide Veranstaltungen allen jeweils Kosten an. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019