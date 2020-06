Gefeiert und Fenster eingeworfen

Bestenheid.Auf das Gelände des ehemaligen „Glaswerks Wertheim“ sind am Wochenende mehrere Personen eingedrungen, haben sich dort eine längere Zeit aufgehalten und mehrere Fensterscheiben eingeschmissen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich in dem Zeitraum von Freitag bis Montag Unbekannte Zutritt zum Gelände und den Gebäuden in der Ernst-Abbe-Straße. Dem zurückgelassenen Müll zufolge verbrachten diese dort mehrere Stunden und feierten ausgiebig.

Zudem schmissen die Täter mehrere Fensterscheiben ein und verursachten Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 melden sollten. pol

