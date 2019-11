Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Wertheim.Der Volkstrauertag wird am Sonntag, 17. November, begangen. Die zentrale Gedenkfeier für die Stadt Wertheim findet auf dem Bergfriedhof statt. Beginn ist um 11.15 Uhr. Auf den Ortschaften und im Stadtteil Vockenrot sind geplant:

Bettingen: nach dem Gottesdienst, der um 9 Uhr beginnt, am Ehrendenkmal auf dem Friedhof.

Dertingen: 10.15 Uhr Gottesdienst, anschließend um 11.15 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof.

Dietenhan: 10.30 Uhr am Denkmal hinter der Kirche.

Dörlesberg: Nach dem Gottesdienst, um 10.30 Uhr, in der Kirche.

Grünenwört: 10.15 Uhr an der Christuskirche.

Kembach: Nach dem Gottesdienst, der um 9 Uhr beginnt, am Ehrenmal.

Lindelbach: 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal.

Mondfeld: im Anschluss an den Gottesdienst am Kriegerdenkmal in der Nibelungenstraße.

Nassig: Nach dem Gottesdienst um 11.15 Uhr auf dem Friedhof.

Reicholzheim: 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal.

Sachsenhausen: 11 Uhr, Kirche.

Sonderriet: 9.45 Uhr nach dem Gottesdienst auf dem Friedhof.

Urphar: 11 Uhr, Eingang zur Kirche.

Vockenrot: 11 Uhr in der Friedhofshalle.

Waldenhausen: 9 Uhr Gottesdienst, danach gegen 9.45 Uhr am Kriegerdenkmal vor dem Friedhofsgelände.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019