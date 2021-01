Gebühren für Kindergarten auf Tagesordnung

Wertheim. Die Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Montag, 25. Januar, findet wegen der Corona-Pandemie wieder digital statt.Die Videokonferenz wird ab 18 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses übertragen, so dass interessierte Bürger die Beratungen verfolgen können.

Auf der Tagesordnung stehen die Kindergartengebühren und deren Erhebung im Zuge der aktuellen Notbetreuung. Des Weiteren sind der Beteiligungsbericht 2019 und die Abrechnungen der Sonderfinanzierung außerhalb des städtischen Haushaltes für das Wohngebiet „Talbuckel/Talgraben, dritter Bauabschnitt“ in Dertingen und das Wohngebiet „Wacholderbüschlein, dritter Bauabschnitt in Bettingen Thema. Für die Feuerwehr Wertheim, Abteilung Stadt, soll ein Auftrag für die Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut GW-G vergeben werden. Außerdem wird die Entwicklung der Schülerzahlen der Wertheimer Schulen bis Schuljahr 2026/27 vorgestellt und die Entscheidung über die Annahme von Spenden vom 16. November bis 31. Dezember 2020 getroffen. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021