„Gebt dem Drosten das Kommando!“

Ingo Appelt in Wertheim: „Da willst du deinen ,Teppichratten’ die Welt zeigen und fährst mit denen in fremde Länder. Und was sehen die Schranzen? Nix, weil die die ganze Zeit nur auf ihr blödes Handy starren.“ Der Familienvater, der ein paar dieser „Greta-rianer“ zu Hause sitzen hat, weiß sehr genau, wovon er redet.