Geänderte Öffnungszeiten

Karlstadt.Das Landratsamt Main-Spessart in Karlstadt, das Jugendamt, die Kfz-Zulassungsbehörden, das Gesundheitsamt, sowie die Außenstellen in Lohr und Marktheidenfeld sind bis einschließlich Freitag, 25. Dezember sowie am Donnerstag, 31. Dezember, und Freitag, 1. Januar, geschlossen. Zulassungen sind weiterhin möglich. Aufgrund einiger Nachfragen wird noch einmal darauf hinweisen, dass das Landratsamt Main-Spessart sonst zu den gewohnten Zeiten geöffnet bleibt. Vor dem Besuch ist ein Termin zu vereinbaren, online oder per Telefon. Für die KFZ-Zulassung ist ausschließlich die Online-Terminvergabe zu nutzen. Hier ist es möglich, auch ohne Termin zu kommen. Allerdings haben gebuchte Termine Vorrang. Mehr unter www.main-spessart.de.

Mobilitätszentrale

Die Mobilitätszentrale ist am 24. und 31. Dezember geschlossen und somit telefonisch nicht erreichbar. Rufbusse für die Feiertage müssen bis spätestens 23. Dezember, um 18 Uhr bestellt werden. Das MSP-Kundenzentrum im Bahnhof Gemünden hat ebenfalls am 24. und 31. Dezember geschlossen. pm

