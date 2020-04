Gastwirt muss mindestens 2500 Euro Bußgeld zahlen

Wertheim.Keine Überraschung war für die Mitglieder des Corona-Lenkungsstabes der Stadt Wertheim die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien,heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung der Stadt. Bundesregierung und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt.

„Wir werden auch anschließend den Schalter nicht einfach wieder umlegen und zum Normalbetrieb übergehen können“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein in der Schaltkonferenz des Lenkungsstabs am Donnerstag. „Da kommt schon noch Einiges, das ausgehalten werden will.“

In Erwartung frühlingshafter Temperaturen am Wochenende hofft man im Lenkungsstab, dass die die landesweiten Verbote im eigenen und im Interesse der Mitmenschen weiter beachtet werden. Von Seiten des Polizeipräsidiums Heilbronn wurde bereits eine verstärkte Präsenz angekündigt.

Erste Anzeigen

Zwar würden in Wertheim die Kontakt- und Abstandsregeln „überwiegend diszipliniert eingehalten“, so Stein. Aber es gebe Ausnahmen. Bislang seien elf Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktregelungen im öffentlichen Bereich eingegangen, informierte Volker Mohr, Leiter des Referats „Öffentliche Ordnung“. Die darauffolgenden Bußgelder beliefen sich auf Beträge zwischen 250 Euro und 500 Euro. Noch teurer werde ein Verstoß im Gaststättenbereich.

Ein Gastronom habe wider besseren Wissens den Verzehr von Speisen vor Ort geduldet. Nach dem Bußgeldkatalog des Landes liege die Mindeststrafe hierfür bei 2500 Euro.

Lieferservice

Der Gefahr, ein so hohes Bußgeld auferlegt zu bekommen, müsse sich kein Gastwirt aussetzen. Denn in einer übersichtlichen Liste habe die Tourismus Wertheim alle Gaststätten und Restaurants in der Stadt und den Ortschaften zusammengestellt, die – nach vorheriger Bestellung – die Abholung oder Lieferung ihrer Speisen anbieten. Die Liste steht auf der Internetseite der Stadt und Herunterladen zur Verfügung.

Trotz Corona-Pandemie müsse kaum ein Schüler der Musikschule auf Unterricht verzichten, wenn dieser auch nicht in der sonst üblichen Form läuft. Nach einem Bericht von Musikschulleiter Stefan Blido erteilt der weit überwiegende Teil der Lehrerinnen und Lehrer Online-Unterricht. Einige erreichten ihre Schüler sogar zu 100 Prozent. „Das ist ein super Ergebnis“, sagte Bürgermeister Stein. „So viel Engagement und Kreativität verdient allemal Lob und Dank.“

Tafelladen öffnet wieder

Der Tafelladen nimmt nach längerer Schließung vor Ostern wieder seinen Betrieb auf. Er wird am 8. April von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Die Stadt habe dem Trägerverein dazu Unterstützung angeboten. Sie stelle nun einen ordnungsgemäßen Betrieb unter den notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen sicher.

Ausnahmegenehmigung

Referatsleiter Volker Mohr informierte, dass vom Verkehrsministerium des Landes eine zunächst bis zum 19. April befristete Ausnahmegenehmigung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw erlassen worden sei.

Damit solle die ausreichende Verfügbarkeit der für die Bevölkerung und die Wirtschaft wichtigen Güter gewährleistet werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020