Ganzes Können bewiesen

Wertheim.Kürzlich führte die Karateabteilung des TV Wertheim nochmals eine Gürtelprüfung durch. Diese wurden vom Cheftrainer der Abteilung, Schlatt, 5. Dan, selbst abgehalten und war erwartungsgemäß kein Geschenk an die Prüflinge. Wieder wurde das Spektrum der Trainings- und der damit verbundenen Prüfungslehre mit den drei Säulen des Karate, die Kata, die Grundschule und der Kampf geprüft und dies nach einer fordernden Trainingseinheit. Den Teilnehmern vom Weiß- bis zum Schwarzgurt wurde ihr ganzes Können abverlangt und ihr Trainingswillen an Grenzen gebracht.

Die Prüfung wurde in eine Kinder- und Erwachsenengruppe unterteilt und am Ende des Abends bestanden von der Karateabteilung des TV-Wertheim, Ryozanpaku, folgende Mitglieder ihre erste Prüfung: Andrea Dreikorn und ihr Sohn Marc, Monika Barton, Kohileswary Thanam und Johannes Postler. Dazu kamen von der Sektion Tauberbischofsheim Andrea Dreher, die jetzt den grünen Gürtel tragen darf, Anette Goldschmitt mit dem zweiten Blaugurt und Johannes Hunecke, der an Dynamik, Kraft und Präzision nicht zu überbieten war.

Bei den neun Prüflingen der Kinder schafften Selina Schließmann, Saskia Schlachter, Lea Lippert, Alexander Kraft, Jessica Briest, Raghavi Thanam, Ashviny Kangeswaran, Luis Dreikorn und Till Zitzmann das gesteckte Ziel. Hier glänzten Lea Lippert, Raghavi Thanam und Saskia Schlachter durch besonders gute Leistungen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019