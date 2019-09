Für Schnäppchenjäger und Sammler

Hofgarten.Bereits vor einigen Monaten ist das Diakonissenmutterhaus in seine neuen Räumlichkeiten gezogen. Doch noch einmal öffnet das Haus Frankenstein in der Frankensteiner Straße seine Pforten für die Öffentlichkeit und veranstaltet einen Flohmarkt.

Dabei gibt es eine große Auswahl an Geschirr und Kleinmöbeln, an Teppichen und Bildern, an Lampen und Tischwäsche sowie allerlei Raritäten aus der Geschichte dieses besonderen Hauses und seiner Bewohnerinnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.09.2019