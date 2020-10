Für menschenwürdige Migrationspolitik

Mit einer Aktion in Wertheim sollte auf die dramtische Flüchtlingssituation hingewiesen und gleichzeitig auf die Forderungen an die Politik aufmerksam gemacht werden.

Wertheim. „Für eine menschenwürdige EU-Migrationspolitik einstehen!“, diese Forderung richtet die ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe zusammen mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Wertheim an die Politik. Dabei hoffen die Organisationen auf die Unterstützung der Bürger.

Am Samstag informierte die Fachstelle zusammen mit ökumenischen Friedensgebetsteam unter Einhaltung umfangreicher Coronaschutzmaßnahmen auf dem Wertheimer Marktplatz deshalb gezielt über die Situation der Flüchtlinge und die Forderungen an die Politik. „Als Christen wollen wir in der Lage sein, neben der Pandemie auch andere drängende Probleme im Blick zu behalten“, berichteten die Ausrichter. Der erste Herbststurm habe das neue Camp auf Lesbos schon heimgesucht. Die Menschen dort hätten Gewalt, Terror und Krieg erfahren. Jetzt seien auch sie von der Pandemie betroffen, haben aber keine Möglichkeiten, Abstand und durch Hygienemaßnahmen den Infektionsschutz einzuhalten.

Solidarität nicht begrenzen

Solidarität und Verantwortung sei nicht auf die eigene nationale Bevölkerung begrenzt, betonten sie in Richtung Deutschland und der EU. „Mit der Aktion wollen wir das Thema Geflüchtete wieder in den Fokus stellen, da es in den Medien hinter Corona zurücksteht“, sagte Alex Schuck, einer der Organisatoren der Aktion.

Auf großen Infotafeln informierten Texte und Bilder über die Migrationsabwehr an den Außengrenzen der EU und die dramatische Situation in den Flüchtlings-Hot-Spots vor Ort. Dabei wiesen die Kirchenvertreter darauf hin: „Wer Grenzen schützt, muss sich allerdings auch an das geltende Völkerrecht halten. Grenzschutz bedeutet nicht, generelle Abwehr von Menschen.“

Zudem wurde mit Texten, Zeitungsartikeln und Fotos über die Situation im alten und neuen Lager Moria informiert. „Die Zelte werden die Herbst- und Winterstürme auch im neuen Camp nicht überstehen“, stand auf der Infowand. Neben den Infotafeln hatten die Engagierten ein Zelt aufgestellt, als Symbol für die Lebensbedingungen im Camp. „Die Zelte im Lager haben nicht mal einen Boden, da rauscht bei Regen das Wasser durch“, berichtete die katholische Pastoralreferentin Ute Zeilmann.

Dass die Hilfe für diese Menschen ein Ziel für alle Christen, Andersgläubige und Atheisten sein muss, unterstrichen die Veranstalter mit Zitaten aus der Bibel und den ersten Artikeln aus dem deutschen Grundgesetz. Deutschland habe noch bis Dezember die EU-Ratspräsidentschaft inne, so Zeilmann. Diese Chance müsse das Land nutzen, um für eine andere, menschenwürdigere Migrationspolitik einzutreten. Die aktuelle Flüchtlingspolitik lasse Menschen unter unwürdigen Verhältnissen leben.

An die Politik

Im Vorfeld der Infoaktion hatten sich bereits die Dekane der beiden Wertheimer Kirchen mit einem Schreiben an die beiden Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Nina Warken und Alois Gerig gewandt und darin die Forderungen der Initiative zum Ausdruck gebracht.

So heißt es in den Forderungen, die Abgeordneten sollen sich für eine gesellschaftliche Haltung des Mitgefühls einsetzen und außenpolitische Mittel der Abschreckung wie die Lager in Griechenland verhindern.

Zudem sollen sie Verantwortung für eine faire, transparente Migrationspolitik übernehmen. Genauso wichtig sei der Einsatz für einen funktionierenden gesetzlichen Rahmen gegen ausbeuterische Wirtschaftskreisläufe und der Stopp von Rüstungsexporten sowie den weltweiten Ausbau ziviler Sicherheitskonzepte.

So könne man die Bedingungen der Menschen in den Herkunftsregionen verbessern und damit die Fluchtursachen ausräumen.

Mit der Aktion in der Innenstadt warben die Institutionen bei den Bürgern für eine Unterstützung ihrer Forderungen. So gab es vorgedruckte Postkarten mit den Forderungen, welche die Unterstützer an die Abgeordneten senden können. Diese Karten werden zukünftig auch in den Kirchen und karikativen Einrichtungen ausgelegt.

„Die Resonanz für die Aktion lag im Rahmen unserer Erwartungen“, stellten die Verantwortlichen gegen Ende der dreistündigen Kampagne fest. Erfreulich war laut deren Aussage, dass kein Passant die Konfrontation suchte, sondern alle Gespräche sachlich verliefen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020