Für eine saubere Stadt

Wertheim.Wer mit offenen Augen durch die Wertheimer Altstadt geht, dem dürfte eine Neuerung aufgefallen sein: An einer der Laternen auf dem Marktplatz hängt seit Freitag ein glänzender Kasten aus Edelstahl. Bei näherem Betrachten erkennt man, dass es sich dabei um einen Hundekotbeutelspender handelt. Zehn Stück im Gesamtwert von 1500 Euro hat Heino Haegermann der Stadt gespendet.

Auf Urlaubsreise kennengelernt

Haegermann, der ein Ingenieurbüro betreibt, lebt seit zwei Jahren in der Main-Tauber-Stadt, die er bei einem Zwischenstopp während einer Reise kennenlernte. „Ich war von der Sauberkeit der Stadt beeindruckt“, erinnert er sich.

Als er nach seinem Umzug in Wertheim unterwegs war, fiel ihm allerdings auf, dass eines fehlte: Hundekotbeutelspender. Beziehungsweise gab es ein paar, aber die waren aus Blech. „Das rostet und sieht nicht schön aus“, findet Ingenieur Heino Haegermann.

Also wandte er sich an die Stadtverwaltung und bot an, neue Spender zur Verfügung zu stellen. Er knüpfte auch den Kontakt zu einer Firma, welche die Metallboxen entwarf – passend zu den ebenfalls aus Edelstahl gefertigten Mülleimern in der Innenstadt. „Es sollte etwas Hochwertiges sein“, erklärt Haegermann. Ein weiterer Vorteil: Die neuen Spender sind mit den Beuteln aus den alten kompatibel.

Appell an Hundebesitzer

Zusammen mit Stefan Englert vom Wertheimer Bauhof wurden nun zehn Standorte im Stadtgebiet ausgewählt, an denen die Spender aufgestellt werden: unter anderem am Aufgang zur Burg, an der Oberen Leberklinge, auf dem Wartberg und in mehreren Ortsteilen.

Immer in der Nähe eines Mülleimers, „damit man sie nach Benutzung direkt wieder loswerden kann“, so Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Wertheim. „Wir appellieren an die Hundebesitzer, die neuen Spender auch zu nutzen.“ eli

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020