Für den Trauschein durch den dicken Schnee gestapft

Sachsenhausen.„Die Sachsenhausener sind alle so lieb. Wir wollen uns bei ihnen bedanken“, schwärmt Maria Beple für den Ort, in dem sie mit ihrer Familie seit 25 Jahren lebt. Dabei begann der gemeinsame Lebensweg von ihr und ihrem Mann Viktor im fernen Nordkasachstan. Für die offizielle Heiratsurkunde mussten sie am 20. Januar 1970 bei klirrender Kälte zwölf Kilometer durch den Schnee in die nächste Stadt gehen. Heute feiert das Paar seine Goldene Hochzeit.

Maria Beple wurde 1951 geboren. Ihre Jugendjahre verbrachte sie in einem staatlichen Internat, in der alle Kinder aus ihrem Dorf beschult wurden. Deutsch sprach sie nur mit ihrer Großmutter, dadurch hatte sie die Sprache nach deren Tod zunächst verlernt. Nach der Schulzeit lernte Beple Frisörin. Viktor Beple, Jahrgang 1949, besuchte nach der Volksschule die Landwirtschaftsschule. 1968 trat er seinen Dienst als Soldat an und wurde in den Norden Kasachstans versetzt.

Dort lernte sich das Paar 1969 in einem Jugendclub kennen. Nur wenig später, im Oktober 1970, feierten sie mit Freunden und Verwandten das Hochzeitsfest. Einen Pfarrer oder Standesbeamten gab es vor Ort nicht. Ihren Heiratswillen bekundete das Paar vor der Festgesellschaft. Dann erfuhren die Jungvermählten, dass sie auf die Heiratsurkunde noch zwei Monate warten müssen – was zum erwähnten Gewaltmarsch im Januar 1971 und dem heute amtlichen Hochzeitstag führte.

Das Paar zog zurück in den Süden Kasachstans und bekam 1972 einen Sohn. Es folgten zwei Töchter in den Jahren 1982 und 1985. Sie bauten ein Haus. Beple arbeitete als Kraftfahrer, seine Frau unter anderem als Frisörin und Krankenschwesterhelferin.

1994 fiel schließlich der Familienbeschluss, als Deutschstämmige nach Deutschland überzusiedeln. Die ganze Familie ging mit. Die fünf Enkelkinder sind in Deutschland geboren. „Der Auszug aus dem Haus in Kasachstan erfolgte an unserem Hochzeitstag“, schmunzelt Maria Beple. Zum zweiten Mal begann an diesem Datum ein neuer Abschnitt ihres gemeinsamen Lebens.

Am Anfang sei es schwierig gewesen in der neuen Heimat, erinnert sich das Paar. Sie habe das meiste verstanden, konnte aber nicht richtig sprechen, blickt Maria Beple zurück.

Zuerst landeten sie in einer Notwohnung in Ostdeutschland. Dort bekamen sie keinen Platz im Sprachkurs und so freuten sie sich, als eine Bekannte sie nach Vockenrot einlud. Sie lebten nach der Übersiedlung nach Wertheim zunächst zu sechst in einem Zimmer, bis der Sohn in der Schreinerei Englert Arbeit fand und alle gemeinsam nach Sachsenhausen zogen.

2000 bauten sie das Haus, in dem sie noch heute leben. Auch Arbeitsplätze konnten die Beples finden. Maria Beple arbeitete acht Jahre bei der Firma Lenz, Viktor Beple 14 Jahre bei der Firma Oswald in Steinbach. Vor 15 Jahren schließlich fand Maria Beple die Aufgabe, wegen der sie jeder in Sachsenhausen kennt: Sie wurde die Hausmeisterin der Turnhalle. Dieser Arbeit geht sie bis heute nach. Sie liebt diese Arbeit und sie half ihr und ihrer Familie, sich gut einzuleben.

In dieser Halle, die ihr so ans Herz gewachsen ist, wollte das Paar eigentlich jetzt sein Jubiläum feiern. Nun werden die Kinder und Enkel zu Besuch kommen. Doch von dieser Planänderung lassen sich die lebensfrohen Rentner, die sich in der Freizeit gerne unterschiedlich beschäftigen – sie mit Stricken, er mit Gartenarbeit und gemeinsam mit Spazierengehen – nicht die Laune verderben. „Wir sind zufrieden und dankbar“, fassen sie ihren aufregenden gemeinsamen Lebensweg zusammen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.01.2021