Für Ausbildung vorbereitet

Wertheim.Zwölf Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer haben am vergangenen Donnerstag ihre Weiterbildung zur Praxisanleitung am Johanniter-Bildungszentrum in Wertheim erfolgreich beendet. Praxisanleitung ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, die angehende Pflegekräfte dabei unterstützt, gut in den Beruf hineinzuwachsen und auch Freude und Spaß am Pflegeberuf zu vermitteln.

Die Weiterbildung umfasst insgesamt 220 Stunden in Theorie und Fachpraxis und vermittelt die Grundlagen einer professionellen und gut organisierten praktischen Ausbildung, die wesentlich zur Qualität in Einrichtungen der Altenpflege beiträgt.

In einem abschließenden Kolloquium präsentierten die neuen Praxisanleiterinnen und -anleiter die von ihnen erstellten Abschlussarbeiten. Auch hier stand die Praxisorientierung im Vordergrund.

Das Themenspektrum reichte von den Besonderheiten bei der Einarbeitung von Mitarbeitern und Schülern mit Migrationshintergrund sowie erstellten Konzepten und Handbüchern für die Altenpflegeausbildung in speziellen Bereichen bis hin zur gezielten Motivationsförderung von Auszubildenden.

Stolz und glücklich nahmen die erfolgreichen Absolventen ihre Zertifikate bei der anschließenden kleinen Feierstunde aus den Händen von Schulleiter Stefan Dosch und der Leitung der Weiterbildung, Ursula Mack, entgegen. Die neuen Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter sind Bora Bogdan-Rares (Die Johanniter, Ambulanter Pflegedienst Aalen), Christiane Edel (Pflegedienst Jens Müller, Wertheim), Tanja Winkelmann, Elena Kaufmann, Micha-Raphael Hinte (Evangelische Heimstiftung/Johannes Sichart Haus, Tauberbischofsheim), Nadja Hellinger (Evangelische Heimstiftung Mobile Dienste), Marianne Höfer (Julius-Echter-Seniorenstift, Hafenlohr), Irina Knecht (Bayerisches Rotes Kreuz, Tagespflege Sonnenschein, Obernburg), Alice Tiesler, Manuel Munz (Phönix Seniorendienste Schönblick, Igersheim), Katharina Renner (Die Johanniter, Ambulanter Pflegedienst Creglingen), Kerstin Rodins (Haus Lehmgruben, Marktheidenfeld) und Stefanie Wüstefeld(Die Johanniter, Ambulanter Pflegedienst Tübingen).

Die Praxisanleitenden haben nun die Möglichkeit, die neu erworbenen Kenntnisse in Pädagogik, Didaktik, Kommunikation, Motivations- und Organisationspsychologie erfolgreich bei der praktischen Arbeit mit den Auszubildenden zu nutzen.

Die nächste Weiterbildung zur Praxisanleitung beginnt im Oktober 2019. Weitere Informationen gibt es beim Bildungszentrum der Johanniter in Wertheim unter Telefon 0 93 42/91 10 20.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019