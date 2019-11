Für 19 Kinder hieß es im Schulgarten „Ab an die Knolle“

Wertheim.19 Schüler der Otfried-Preußler-Schule Wertheim nahmen mit ihrem Klassenlehrer an der Aktion „Kids an die Knolle“ teil und wurden im Schulgarten selbst aktiv.

Unter die Erde gebracht

Bereits im Mai brachten die Mädchen und Jungen der damals ersten Klasse die kleinen Knollen unter die Erde und lernten dabei noch etwas über die Geschichte der Pflanze. Das Schulgartenprojekt ist Teil der Aktion „Kids an die Knolle“ unter der Schirmherrschaft des Deutschen Kartoffelhandelsverbands.

Die Schule erhielt kostenfrei einen Sack Pflanzkartoffeln und Infomaterial. Bei dem Projekt sollen Schüler lernen, wie sie ihre eigenen Kartoffeln pflanzen, pflegen und nach der Ernte weiterverarbeiten. Im Sommer unternahmen die Kinder immer wieder Ausflüge in den nahegelegenen Schulgarten, um das Wachsen und Gedeihen der Kartoffeln zu beobachten und sie von ungewollten Beikräutern zu befreien.

Ernte steht an

Dem Wetter trotzend stand dann auch irgendwann die Ernte der Kartoffeln auf dem Plan. Ob sich der Aufwand gelohnt hatte? Mit Feuereifer gruben die Schüler in der Erde und ernteten mit viel Fingerspitzengefühl eine Kartoffel nach der anderen. Stolz begutachteten sie ihre Ernte und freuten sich nun auf den Tag in der Schulküche, an dem sie ihre Ernte zu leckeren Kartoffelgerichten verarbeiten würden.

Gesunde Lebensweise

Mit diesem Projekt ist es der Schule besonders wichtig, Kindern den Prozess der Lebensmittelerzeugung in der praktischen Umsetzung nahe zu bringen und zu einer gesunden Lebensweise einen Beitrag zu leisten.

Eins ist sicher: Im nächsten Jahr werden wieder Kartoffeln gepflanzt. ops

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019