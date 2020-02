Führung im Schlösschen

Hofgarten.Unter dem Motto „Einst Prunk, Pracht und Puder“ erfahren Besucher bei einer kostenlosen Führung mit Helga Hiller im Schlösschen im Hofgarten Wissenswertes und Unterhaltsames über die früheren „durchlauchtesten“ Bewohner des Schlösschens, sowie über den englischen Landschaftspark. Heute ist das Schlösschen ein wunderschönes Zuhause für eine bedeutende Gemälde- und Porzellansammlung von internationalem Rang.

Die Führung findet am Sonntag, 8. März, um 14.30 Uhr statt und dauert rund anderthalb Stunden. Treffpunkt ist der Spitze Turm in Wertheim. Von dort aus unternimmt die Gruppe einen Spaziergang am Main entlang bis zum Schlösschen.

Die Veranstaltung findet in Zusammenhang mit dem Weltgästeführertag 2020 unter dem Motto „Lieblingsorte“ statt, initiiert vom Bundesverband der Gästeführer in Deutschland.

