Frontalzusammenstoß mitten im Ort

Nassig.Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es am Montag gegen 11.30 Uhr in Nassig. Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer war auf der Durchgangsstraße in Richtung Ödengesäß unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen, in dem ein 36-Jähriger saß.

Straße gesperrt

Der Unfallverursacher erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Neben der Polizei und zwei Rettungswagen war die Freiwillige Feuerwehr Wertheim vor Ort.

Insgesamt waren 17 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz, darunter auch die Abteilungswehr Nassig. An der Unfallstelle waren Betriebsmittel ausgelaufen. Die Ortsdurchfahrt Nassig war wegen der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 7000 Euro. wei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019