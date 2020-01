Frohsinn in der Schlossscheune

Homburg.Der Homburger Carneval-Verein lädt wieder zu seinen Prunksitzungen in die Schlossscheune ein. Die Steeäisel versprechen ein knackiges Bühnenprogramm mit Überraschungen, bester Unterhaltung und einmaliger Stimmung in ihrem „Steeäiselstall“.

Natürlich wird auch wieder das Motto „#hcvbaut“ nicht zu kurz kommen, weil der HCV für sich ein Vereinsheim baut und Unterstützung braucht.

Die Termine der Abend-Prunksitzungen sind: Freitag, 24. Januar, Samstag, 25. Januar, Samstag, 1. Februar, Samstag, 8. Februar; Beginn jeweils um 19:01 Uhr in der Schlossscheune Homburg.

Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Montag, 13. Januar, von 15 bis 19 Uhr ist die Kartenhotline unter Telefon 0162/8800346 erstmals geöffnet. Danach, in den Folgewochen ist die HCV-Hotline immer montags zwischen 18 bis 19 Uhr die geschaltet. Die reservierten Karten müssen am darauf folgenden Samstag in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr im Winzerkeller Homburg abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es auf der HCV-Website www.aeisel.de. Des Weiteren findet am Sonntag, 2. Februar, um 13.30 Uhr die HCV-Senioren-Sitzung mit etwas verkürztem Programm im Steeäiselstall satt. Die Kirchengemeinde bewirtet wieder in der Kaffee- und Kuchenpause im Saal. Der Eintritt ist für Senioren frei. „Jugendliche Zuschauer“ unter 60 Jahre zahlen bei dieser Nachmittagssitzung einen vergünstigten Eintritt an der Tageskasse.

Die Prinzenpaar Stefan III. und Susi I. (Ehepaar Dornbusch aus Homburg) und deren Kinderregenten Sophia I. (deren Tochter) und Linus I. (Zöller) laden zu diesen Veranstaltungen ein.

