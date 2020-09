Freie Bürger beklagen Verkehrsbelastung

Wertheim.Die Freien Bürger trafen sich jüngst in der Gaststätte „Kette“ in Wertheim zu ihrer Jahreshauptversammlung. In Vertretung des Vorsitzenden Markus Götz begrüßte die stellvertretende Vorsitzende Tanja Bolg die anwesenden Vereinsmitglieder. Sie war erfreut darüber, dass es wieder möglich sei, zusammenzukommen und sich über die Vereinsangelegenheiten und die aktuelle Wertheimer Kommunalpolitik auszutauschen. Einen Rückblick auf das vergangene Jahr zog Schriftführer Kurt Kraft. Bei einer Generalversammlung unmittelbar nach der Kommunalwahl wurde neben einer Wahlanalyse auch der derzeitige Vorstand neu gewählt.

Die Freien Bürger Wertheim haben die Reihe der Betriebsbesichtigungen bereits im Juli 2019 fortgesetzt. Zunächst wurde die Firma Schaller in Dörlesberg besucht, wo der Firmeninhaber Bernhard Berberich die Besucher die Geschäftsfelder der 1975 in Mondfeld gegründeten Firma vorstellte. Erfreut waren die Freien Bürger, dass die Firma derzeit sechs Auszubildende habe.

Jubiläumsfeier

Im September feierten die Freien Bürger ihr 25-jähriges Bestehen im Garten des Gründungsmitglieds Hubert Sadowski in Nassig mit einem Grillfest. Dabei berichtete Sadowski nochmals über die Hintergründe des damaligen Zusammenschlusses von Gleichgesinnten zu den Freien Bürgern Wertheim, die 1994 erstmals mit Michael Szabo, Otto Rückert und Hubert Sadowski in den Gemeinderat einzogen. Seither sind sie Bestandteil der Kommunalpolitik und mit Hubert Sadowski auch wieder im Kreistag vertreten.

Ein Anliegen der Freien Bürger ist seit jeher die „Polizeischule“ in Wertheim. Mittlerweile ist sie ein Bestandteil der Hochschule für Polizei und bildet junge Polizeibeamte aus. Bei dem Besuch im Februar zeigte sich Leiter Richard Zorn erfreut über das Engagement von zahlreichen Mitarbeitern, Kommunal- und Landespolitikern, welches dazu beigetragen hat, dass der Lehrbetrieb nur sieben Monaten nach dem Startschuss bereits erfolgen konnte.

Besonders hob er die die neue Raumschießanlage hervor und war erfreut über die kurz zuvor erfolgte Zusage des Innenministers, die beschädigte Sporthalle zu renovieren.

Kurt Kraft schloss seinen Bericht über diesen Besuch mit dem Hinweis, dass die Fertigstellung der Schulungsstandortes Herrenberg mehr als zwei Jahre gedauert hat, mit der Renovierung der Sporthalle aber leider noch nicht begonnen wurde.

Im Anschluss erfolgte der Bericht des Kassenwarts Hans-Jürgen Hogh. Schwerpunkt war 2019 natürlich die Finanzierung der Kommunalwahl. „Derzeit halten sich die Aus- und Einnahmen in Grenzen“, so Kassierer Hogh. Sein Kassenbericht wurde durch die Kassenprüfer bestätigt. Daraufhin stellte Ludwig Oberdorf den Antrag auf Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Für die Mandatsträger berichtete Songrit Breuninger über die kommunalpolitischen Ereignisse des Berichtsjahres. Schwerpunkte waren dabei die Entwicklungen auf dem Almosenberg, die Diskussionen und Entscheidungen über das Bauprojekt „Soziale Mitte“ auf dem Wartberg, über verschiedene Bauprojekte in der Altstadt und die Umstrukturierung der Verwaltung.

Finanzielle Auswirkungen

Manfred Busch erläuterte die finanziellen Aspekte der Maßnahmen und die Schwerpunkte des Nachtragshaushalts. Olaf Nadler berichtete noch über ein Treffen der Freien Bürger mit dem Nabu auf dem Reinhardshof. In sachlicher Atmosphäre wurden die Argumente für eine Ausweitung der Naturschutzflächen in dem Areal vorgestellt. „Das war nachvollziehbar“, meinte Walter Ploch. Er bedauerte jedoch, dass die Anbindung des Industriegebietes an die L 508 nicht in die Planung mit einbezogen wurde. Auf Reinhardshof und Wartberg sei die Verkehrsbelastung zwischenzeitlich unerträglich. Songrit Breuninger bemerkte, dass man gespannt auf die Vorlage der Stadtverwaltung warte.

In der anschließenden Diskussion wurden noch die anstehende Neuaufstellung des Altstadtbeirats, die Schwierigkeiten bei der Anmietung von Leerständen im Altstadtbereichs durch langfristige Mietverträge und Möglichkeiten eines bequemen Transports von Besuchern zur Burg erörtert. Mit einem kurzen Ausblick auf die anstehenden Themen und der Bitte um Nachwuchswerbung schloss Tanja Bolg die Versammlung. fbw

