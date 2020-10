Frederick sammelt Sonnenstrahlen und Wörter für den Winter

Wertheim.Die Maus Frederick aus dem bekannten Bilderbuch von Leo Lionni hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. So ist sie beispielsweise seit über 20 Jahren Namenspate für die bekannteste Literaturaktion in Baden-Württemberg, dem Frederick Tag. Dieser fand vor kurzem auch wieder in Wertheim statt. Michaela Stock, Leiterin der Stadtbücherei, freute sich am Freitag im Kulturhaussaal ein besonderes Theater rund um die Maus zu präsentieren. Zu sehen gab es die Aufführung von „Frederick, die poetischste Maus der Welt“, auf die Bühne gebracht vom mobilen Theater „pohyb’s und Konsorten“ aus Hofheim.

Das Interesse am Stück war groß. So waren die 40 Plätze, die durch die Coronabeschränkungen zur Verfügung standen, schnell ausgebucht und es gab mehr Interessenten als Plätze zur Verfügung standen.

Kinder lauschten gespannt

Das Stück kam dann bei Kindern und Eltern gleichermaßen gut an. Die beiden Schauspieler Maike Jansen und Stefan Ferencz zogen als Mäuse die Gäste sofort in ihren Bann. Verschmitzt leitete eine der Mäuse mit ihrem Buch in das Stück ein. Die Kinder beobachten anfangs die beiden Mäuse in karierten Knickerbockern, mit langen Schwänzen und teilweise eher unkonventionell getragenen Ohren, wie sie Versteck spielten oder sich gegenseitig Streiche spielten.

Während andere Mäuse später Essensvorräte für den Winter sammeln, ist Frederick etwas Besonderes. Er sitzt scheinbar untätig herum. Doch dies täuscht. Schließlich sammelt er doch Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, um den anderen Mäusen seiner Familie die Zeit des langen dunklen Winters zu verkürzen. Dialoge wechseln sich im Stück mit pantomimischen Szenen ab.

Damit kommen die Schauspieler auch den jungen Zuschauern ab drei Jahren entgegen, die nicht nur gespannt lauschen, sondern auch viel Lachen konnte. Insgesamt gelang es den beiden Mäusen, den kleinen und großen Gäste oft ohne große Worte, die gesammelten Sonnenstrahlen ins Herz zu zaubern.

Besonders war auch die Kulisse. Wirkte sie einleitend noch recht einfach, sorgten kleine Details wie sich aufrichtende Blumen später für faszinierende Momente. Auch die Naturgeräusche und Musik waren ein Grund dafür, dass die Gäste vollkommen in die Geschichte eintauchten und nach rund 45 Minuten fröhlich den Saal verließen.

