Frau erhält Bewährungsstrafe

Wertheim.Das Amtsgericht Wertheim verhängte im August gegen einen vorbestraften staatenlosen Mann aus Hanau wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs, begangen im Wertheim Village, eine Bewährungsstrafe von acht Monaten mit der Auflage, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Genau so fiel nun das Urteil gegen seine Lebensgefährtin und Komplizin aus. Die 29-jährige war im August „wegen Krankheit“ vom Erscheinen entbunden. Sie bestritt jetzt zwar die Taten, doch Staatsanwaltschaft und Richterin glaubten ihr nicht.

Die beiden Verurteilten waren im Juli 2019 mit einem „Bekannten“, von dem sie angeblich nur den Vornamen „Alex“ wissen, nach Bettingen gefahren. Das Trio betratet ein Bekleidungsgeschäft. An teuren T-Shirts wurden die Preisetiketten entfernt und gegen solche von preislich günstigeren getauscht. Dadurch hätte sich der Gesamtpreis von 624 auf 212 Euro reduziert.

An der Kasse fiel dem Filialleiter die Manipulation auf. Die drei Personen verließen das Geschäft, ohne den Kauf abzuschließen. Der Filialleiter schaute sich die Aufzeichnungen der Überwachungskameras an, entdeckte nahe der Umkleidekabine die Etiketten, und der Sicherheitsdienst konnte einen der Männer und die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Etikettentausch erfolgte in der Kabine, außerhalb der Kameraeinsicht. Die Angeklagte behauptete nun, sie und ihr Lebensgefährte seien dort nicht gewesen und durch die Bemerkung des Alex “zahlt das Mal“ selbst hereingelegt worden.

Die Beschuldigte lebt mit ihren vier Kindern von Sozialunterstützung. Im Bundeszentralregister (BZR) befinden sich zehn Einträge, meist wegen Diebstahls. Auch ein Fall wie in Bettingen ist darunter, geschehen in einem Hanauer Kaufhaus. Zu den Einträgen kommen weitere Strafverfahren, die im BZR nicht erscheinen, da sie wegen Geringfügigkeit eingestellt wurden.

Im jetzigen Fall gibt es mehrere Kameraaufzeichnungen. Dem Gericht lag aber nur eine vor. Aus der ergibt sich nicht, dass die Beschuldigte in der Kabine war. Das Gericht stützte sein Urteil auf die „glaubwürdige Aussage“ des Filialleiters, der als Zeuge über den Inhalt der anderen Aufzeichnungen berichtete. Danach waren Frau und Lebensgefährte in der Kabine. Die Richterin führte aus, die ihr vorliegenden Bilder zeigen, dass die Beschuldigte die T-Shirts selbst aussuchte, an denen später der Etikettentausch stattfand. Wer diesen durchführte, darauf komme es nicht an, aber die Angeklagte habe davon gewusst. goe

