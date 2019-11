Fragen zur Schwimmhalle

Wertheim.Nachdem der Gemeinderat im September vergangenen Jahres die Stadtverwaltung beauftragt hatte, am Standort der Comenius-Realschule ein Raumkonzept mit Kostenschätzung für eine Schwimmhalle mit fünf Bahnen und 25 Meter Länge zu erarbeiten, hat die SPD-Fraktion Nachfragen in einem Antrag formuliert:

„Wann werden den Mitgliedern des Gemeinderats erste Planungsvorschläge hinsichtlich der neuen Schwimmhalle in Bestenheid vorgelegt?

In welchem Zustand (baulich; technische Anlagen; Infrastruktur) befindet sich die aktuell genutzte Kleinschwimmhalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium? Wie viele Jahre ist der Badebetrieb voraussichtlich an diesem alten Standort noch aufrechtzuerhalten?

Kann die aktuell genutzte Kleinschwimmhalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium nach Fertigstellung der neuen Dreifachturnhalle unabhängig von der Stilllegung der bisher genutzten Halle weiter betrieben werden?.“ wei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019