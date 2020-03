Forscherkids lernen, wie sie die digitale Welt selbst mitgestalten können

Wertheim.In den Forscherferien Fasching lernten die Teilnehmer der Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim, wie sie die digitale Welt selbst mitgestaltet können. Zudem gab es spannende Einblicke in die Mathematik.

Die Kinder der zweiten bis fünften Klasse lernten im Stadtjugendring-Raum des Haus der Jugend und Vereine die Programmiersprache „Scratch“ kennen. Scratch ist eine pädagogisch orientierte Programmiersprache, die vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde.

Ihre Vorteile für den Lernprozess liegen unter anderem in der intuitiven Bedienbarkeit der kostenlosen Programmieroberfläche und der Verfügbarkeit der deutschen Befehle. Nach einer Einführung in die Programmieroberfläche folgte das Erlernen des Prinzips „Eingabe-Reaktion“. Dabei wurden die Befehle erstellt, mit der man die Figuren über den Bildschirm steuern kann. Im Laufe des Nachmittags schufen die jungen Forscher in Zweierteams eigene Computerspiele in Form eines Hindernislaufs, bei dem Objekte eingesammelt werden mussten.

Im Mehrzweckgebäude Grünenwört fand ein Grundkurs in der Roboterprogrammierung mit Lego Mindstorm statt. Die Teilnehmer lernten, mit welchen Befehlen ein Roboter gesteuert wird. Danach galt es, vorgegebene Strecken verschiedener Länge und unterschiedlicher Kurven mit dem eigenen Roboter zu absolvieren. Dabei mussten mehrere Kontrollpunkte überfahren werden.

Besonders begeistert waren die jungen Forscher auch von den Möglichkeiten des Ultraschallsensors. Neben den Programmierkenntnissen wurden im Kurs auch Teamarbeit und mathematisches Verständnis geschult.

Beide Kurse wurden ehrenamtlich von Birger-Daniel Grein geleitet. Erst- bis Fünftklässler unternahmen zusammen mit ehrenamtlichen Betreuern und Paten eine Exkursion ins Mathematikum Gießen. Diese wurde finanziell vom Kiwanis Club Tauberfranken unterstützt.

Im Museum erlebten die Kinder die Vielfalt der Mathematik. So konnte man mit Seifenblasen experimentieren und sich selbst in eine große Seifenblase einschließen. Auch sonst gab es viel auszuprobieren, zum Beispiel zur Kreiszahl Pi, dem Anwachsen der Weltbevölkerung, geometrischen Formen und Körper, sowie Funktionen.

