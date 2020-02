Folgenschweres Ausweichmanöver

Wertheim.Zu einem folgenschweren Ausweichmanöver kam es Montagabend in Wertheim. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 21.15 Uhr die Odenwaldbrücke aus Bestenheid kommend in Richtung Hofgarten. An der Einmündung der Rechten Tauberstraße bog plötzlich direkt vor ihm ein ihm entgegenkommender Pkw in die Rechte Tauberstraße ab. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 19-Jährige nach links ausweichen und prallte dabei in das Brückengeländer.

Am BMW des jungen Mannes entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Der Schaden am Brückengeländer wird ersten Schätzungen nach mindestens 1000 Euro betragen.

Der abbiegende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in die Rechte Straße Richtung Tauberbischofsheim. Womöglich hat der Fahrer des Kleinwagen den Unfall nicht bemerkt, da es zu keinem Zusammenstoß kam.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer des Kleinwagen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/ 918940 melden. pol

