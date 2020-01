Fokussierung des Leistungsangebots auf Automatisierungstechnik

Bestenheid.Die Conline GmbH firmierte am 1. Januar offiziell in Kurtz Ersa Automation GmbH um. Damit einher ging die Fokussierung des Leistungsangebots auf die Automatisierungstechnik, um aktuellen Markt- und Kundenanforderungen künftig noch besser zu entsprechen und international als Systemintegrator aufzutreten.

Dazu arbeitet ein eingespieltes Ingenieurteam seit drei Jahren intensiv daran, intelligente Lösungen für Automatisierungsprojekte in der industriellen Produktion zu entwickeln.

Nach der Umfirmierung zum Jahresstart wird „Kurtz Ersa Automation“ nun zur offiziellen und zentralen Anlaufstelle für Automatisierungskompetenz im Kurtz Ersa-Konzern.

Mit der Konzentration auf die Automatisierungstechnik ergibt sich am Standort Wertheim auch eine Änderung in der Geschäftsleitung: Ersa Geschäftsführer Ralph Knecht widmet sich nun wieder vorrangig seinen Aufgaben für die Ersa GmbH und übergibt seine Verantwortlichkeiten betreffend der ehemaligen Conline GmbH an Olaf Klink, der die Funktion des Geschäftsführers der Kurtz Ersa Automation GmbH übernimmt. Seit Anfang Januar 2020 konzentriert sich Olaf Klink zunächst vorrangig auf die strategischen und vertrieblichen Belange der Kurtz Ersa Automation GmbH. Der 51-Jährige weist 20-jährige Fach- und Führungserfahrung im Automatisierungsbereich auf internationalem Parkett auf, darunter große Erfolge in der Automobilindustrie. Olaf Klink bringt die Kenntnisse mit, welche die Kurtz Ersa Automation für ihre neue Ausrichtung benötigt. „Das Unmögliche behandeln, als ob es möglich wäre“ lautet das Credo des gebürtigen Osnabrückers. Das auf Goethe zurückgehende Bonmot steht sinnbildlich für den Kurtz Ersa Automation-Ansatz, an zukünftige Aufgaben heranzutreten und sich in der Automatisierungstechnik als Lösungsanbieter für komplexe Aufgabenstellungen zu positionieren. Der Bedarf an komplexen, weitreichenden und ganzheitlichen Automatisierungssystemen ist ungebrochen. Kurtz Ersa Automation wird das Zukunftspotenzial, das in der der Automatisierungstechnik liegt, ausschöpfen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020