Fischer Dach feiert Jubiläum und ehrt langjährige Mitarbeiter

Bettingen.Jonathan Klüpfel, Inhaber und Geschäftsführer des Dachdecker-Betriebs Fischer Dach lobte anlässlich des 35-jährigen Firmenbestehens alle 15 Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz. Auch wenn die an das Unternehmen gestellten Aufgaben und Kundenwünsche immer anspruchsvoller würden, seien diese in der Vergangenheit sehr gut gemeistert worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens .

Seit diesem Jahr arbeite das Team annähernd komplett klimaneutral. „Unsere bereits seit vielen Jahren mit Holz aus der Region betriebene- Hackschnitzelheizung mit der Inbetriebnahme einer großen Photovoltaikanlage auf unserem begrünten Hallendach ergänzt“, wird Klüpfel zitiert. Hierdurch lasse sich der Energiebedarf komplett abdecken. Zusätzlich können man ein erstes E-Fahrzeug mit Strom speisen und zur Kompensation der herkömmlichen Fahrzeuge ausreichend Energie ins Netz einspeisen.

Folgende Mitarbeiter wurden für 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet: Vladimir Reich, kaufmännischer Leiter des Unternehmens, absolvierte bei Fischer bereits seine Ausbildung und später auch seine Weiterbildung zum Betriebswirt. Er ist für den kaufmännischen Bereich sowie die EDV zuständig.

Jürgen Dill ist als Spengler-Facharbeiter tätig. Er führt eigene Baustellen im Bereich Blechdach sowie Spenglerarbeiten aller Art wie zum Beispiel Dachrinnen, Kaminverwahrungen, Gaubenverkleidungen oder auch Mauerabdeckungen aus.

Markus Robanus ist als Dachdecker-Facharbeiter eingesetzt. Er erledigt alle Arten von Dachreparaturen und -dichtungen eigenverantwortlich. Zudem ist er auf den Einbau und Austausch von Wohndachfenstern spezialisiert.

Für 15-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Alexander Glöckner ausgezeichnet. Er ist als Dachdecker-Facharbeiter beschäftigt und führt eigene Baustellen personalverantwortlich im Bereich Steildach, Flachdach sowie Bauwerksabdichtungen. Zusätzlich ist er auf Naturschieferarbeiten spezialisiert.

Den langjährigen Mitarbeitern wurde eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer und ein Präsentkorb überreicht. Zusätzlich gab es für sie neben dem Jahresbonus eine Prämie.

