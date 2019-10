Firma Ersa bleibt weiterhin auf Expansionskurs

Bestenheid.Die Ersa GmbH in Bestenheid ist auf Expansionskurs. Alle Indikatoren einer wirtschaftlich guten Entwicklung weisen beim Weltmarkt- und Technologieführer für Selektivlötsysteme und optische Inspektionssysteme seit Jahren in eine Richtung – nämlich nach oben. Das gilt für Umsatz und Beschäftigtenzahl ebenso wie für Produktion und Flächenbedarf. Das erfuhren Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim bei einem Besuch des Unternehmens.

Entwicklung

Rainer Kurtz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung des Kurtz-Ersa-Konzerns (CEO), begrüßte die Vertreter der Verwaltung gemeinsam mit dem weiteren Geschäftsführer (CFO) Thomas Mühleck sowie Ralph Knecht, Geschäftsführer der Ersa GmbH, am Firmensitz in der Leonhard-Karl-Straße. Rainer Kurtz stellte dem Oberbürgermeister die geschichtliche Entwicklung der Ersa GmbH und deren Einbindung in den Kurtz-Ersa-Konzern vor.

1350 Beschäftigte

Der Hightech-Industriekonzern ist heute in 134 Ländern weltweit präsent und hat insgesamt rund 1350 Beschäftigte, davon 1100 an den Standorten Kreuzwertheim und Wertheim. Zum Umsatz des Konzerns in Höhe von 275 Millionen Euro trägt Ersa mit ihren weltweiten Vertretungen und Tochtergesellschaften rund 70 Prozent bei.

Als Ernst Sachs 1921 den ersten serienreifen Lötkolben zum Patent anmeldete, legte er den Grundstein für eine rasante Weiterentwicklung der Elektronikproduktion. Er gab der Ersa GmbH den Namen, der heute in der Elektronik-Industrie für Innovation, Qualität und ein breites Produktprogramm steht.

Nach der Gründungsphase folgten viele weitere Innovationen, denen das Unternehmen seine heutige Spitzenposition auf dem Markt und die Stellung innerhalb des Konzerns verdankt. Beim Rundgang erhielten Oberbürgermeister und Wirtschaftsförderer einen Einblick in die Produktion der verschiedenen Komponenten. Sie gewannen aber auch einen Eindruck von der beengten Raumsituation am Standort Bestenheid. Ersa-Geschäftsführer Ralph Knecht verwies deshalb auf den Fortschritt des laufenden Erweiterungsvorhabens.

Erweiterungen notwendig

In der Leonhard-Karl-Straße errichtet das Unternehmen gegenwärtig für rund zehn Millionen Euro neue Produktionsflächen (rund 3000 Quadratmeter) sowie Büro-, Besprechungs- und Sozialräume (rund 1600 Quadratmeter). „Das gesamte Neubauvorhaben wird planmäßig bis Mitte 2020 fertiggestellt“, kündigte Geschäftsführer Rainer Kurtz an.

Freude über Wachstum

OB Herrera Torrez freute sich, zu hören, dass das Unternehmen am Standort Bestenheid weiter wachsen will. Der Konzern hat im November 2018 das rund 11 000 Quadratmeter große Grundstück der Straßenmeisterei erworben und plant ab 2024 weitere Expansionsschritte.

Auf die wachsende Bedeutung der Automation ging Ralph Knecht ein. Diese Aufgabe soll für den ganzen Konzern die am Reinhardshof ansässige Conline GmbH wahrnehmen. Sie wird voraussichtlich ab dem neuen Jahr in die Kurtz Ersa Automation GmbH umfirmiert. Für dieses Aufgabenfeld zeichnet sich Erweiterungsbedarf ab. Vorausschauend hat CFO Mühleck bereits 2017 mit der Stadt eine Ankaufsberechtigung für Flächen vereinbart, die im Umfang von 63 000 Quadratmetern an die Conline GmbH anschließen.

„Damit haben wir eine belastbare Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung des Konzerns und insbesondere der Conline GmbH am Standort Wertheim“, freute sich Kurtz. Das Unternehmen hofft, dass die Stadt bald Planungsrecht für diese Flächen schafft.

Unterstützung zugesichert

Der Oberbürgermeister war von der Gesamtentwicklung der Kurtz-Ersa-Gruppe beeindruckt. „Ich habe heute viele wertvolle Informationen erhalten und freue mich über die sehr positiven Entwicklungsperspektiven“, so Herrera Torrez. Er sicherte die Unterstützung der Stadt bei der Weiterentwicklung zu. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019