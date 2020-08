Firma Englert trotzt der Corona-Krise

Bettingen.Während die Maschinenbauindustrie bundesweit enorme Umsatzverluste hinnehmen muss, blickt Michael Englert optimistisch in die Zukunft. Das nach ihm benannte Unternehmen wird in diesem Jahr, so die Planung, die Erlöse um mehr als zehn Prozent auf 16 Millionen Euro steigern.

Englert bezeichnet sich als „Underdog“. Sein Betrieb hing einst als verlängerte Werkbank fast ausschließlich am

...