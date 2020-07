Finanzielle Entlastung möglich

Wertheim.Hotels und Gaststätten können ab sofort weitere finanzielle Hilfen beantragen. Das Land Baden-Württemberg bietet eine Stabilisierungshilfe im Anschluss an die Corona-Soforthilfe an. Betriebe, die wegen der Corona-Pandemie in Liquiditätsengpässe geraten sind, erhalten für den Zeitraum von drei Monaten eine einmalige Hilfe in Höhe von bis zu 3000 Euro plus 2000 Euro pro Beschäftigten, Auszubildende inbegriffen. Wie groß der Betrieb ist, spielt bei der neuen Stabilisierungshilfe – anders als bei der Soforthilfe – keine Rolle. Anträge können ab sofort gestellt werden. Darauf macht die Stadtverwaltung Wertheim die Wertheimer Gastronomie und Hotellerie aufmerksam.

Antragstellende Unternehmen müssen analog zum Soforthilfeprogramm einen Liquiditätsengpass nachweisen, indem sie darlegen, dass die laufenden betrieblichen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden betrieblichen Kosten zu finanzieren. Das Privatvermögen wird nicht geprüft.

Anders als beim Soforthilfeprogramm müssen Antragsteller neben dem ausgefüllten Antragsformular einen Bescheid ihres Steuerberaters vorlegen. Dadurch wird das Prozedere für Antragsteller zeitaufwendiger, Prüfung und Bewilligung der Anträge sollen hingegen schneller als bislang vonstatten gehen.

Wer die Stabilisierungshilfe in Anspruch nehmen will, muss das Antragsformular auf dem Portal der Kammern unter www.bw-stabilisierungshilfe-hoga.de hochladen. Die Abwicklung läuft erneut über die Industrie- und Handelskammer und die L-Bank. stv

