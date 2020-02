Feuerwehr Nassig rückte zu fünf Einsätzen aus

Nassig.Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nassig trafen sich jüngst im Gasthaus „Zur Rose“ zu ihrer Jahreshauptversammlung. Nach der Begrüßung und einer Schweigeminute für den im letzten Jahr verstorbenen Kameraden Heinrich Hörner folgte ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr durch Kommandant André Hörner. Zu fünf Einsätzen wurde die Ortswehr alarmiert. Bei 14 Übungen und zahlreichen Arbeitseinsätzen rund um das Gerätehaus, wurden zahlreiche Stunden in Eigenleistung geleistet.

In Sachen Aus- und Fortbildungen besuchten elf Feuerwehrleute folgende Kurse: Gruppenführer (Markus Arlt), Truppführer (Marco Lorenz, Timo Lorenz), Atemschutzträger (Lukas Schwenk), Truppmann (Carlo Beck, Nico Braun, Frederik Fertig, Julius Kunkel), Sprechfunker (Luis Beck), Leistungsabzeichen Bronze (Fabian Freudenberger, Sven Pfandler). In der Dorfgemeinschaft zeigte sich die Feuerwehr in Sachen Maibaumaufstellung, Westernfest, Fasching und Weihnachtsmarkt sehr aktiv. Nach den Berichten von Kassenwart Timo Lorenz, Schriftführer Tilmann Weiß und Jugendwart Jonathan Löffler, ließ Marco Lorenz noch einmal den zwei tägigen Ausflug nach Erfurt Revue passieren.

Als Ehrengast ergriff Stadtbrandmeister Ludwig Lermann das Wort. Er verabschiedete sich bei dieser Gelegenheit, da er sich in diesem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand begeben wird. Lermann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und bat gleichzeitig für eine rege Beteiligung an der anstehenden Wahlveranstaltung seines Nachfolgers.

Grußworte

Anschließend überbrachte der stellvertretende Ortsvorsteher Bernhard Weber seine Grußworte. Besonderes Lob gab es für die vielen geleisteten Arbeitsstunden am neuen Duschtrakt des SV Nassig.

Die Jahreshauptversammlung nutzten auch die beiden Bewerber auf das Amt des Stadtbrandmeisters. Torsten Schmidt und Rainer Schwenk warben getrennt voneinander für die Stimmen bei der Gesamtgeneralversammlung der Feuerwehr Wertheim. Zum Punkt Ehrungen und Beförderungen riefen Kommandant André Hörner und Stadtbrandmeister Ludwig Lermann folgende Feuerwehrleute auf: Erwin Friedlein für 70 Jahre und Rudolf Kunkel für 65 Jahre Mitgliedschaft.

Gute Zusammenarbeit

Markus Arlt wurde zum Löschmeister befördert. Hauptfeuerwehrmänner sind ab jetzt Alexander Dosch, Marco Lorenz, Timo Lorenz, Jens Reubold und Tilmann Weiß. Fabian Freudenberger ist ab jetzt Oberfeuerwehrmann. Zum Feuerwehrmann, nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung, wurden Carlo Beck, Nico Braun, Frederick Fertig und Julius Kunkel , ernannt. Sebastian Gress und Lukas Hörner werden in diesem Jahr die Grundausbildung beginnen und wurden vorab in die Feuerwehr aufgenommen.

Karl Hoh ergriff dann das Wort für die Altersmannschaft und lobte die Feuerwehr für sämtliche Aktivitäten, die im vergangenen Jahr auch für die Alterskameraden zugänglich gemacht wurden. In seinem Schlusswort lobte Kommandant André Hörner auch der Rotkreuzbereitschaft Nassig, der Feuerwehr Wertheim sowie der Ortsverwaltung, für die gute Zusammenarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020