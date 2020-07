Feuerwehr bekommt neues Löschfahrzeug

Wertheim.Die Wertheimer Feuerwehr bekommt ein neues Tanklöschfahrzeug. Das bisherige ist nach Angaben der Stadtverwaltung wegen des hohen Alters (31 Jahre) mit Mängeln (unter anderem Rostschäden) behaftet. Die Beschaffung von Ersatzteilen sei „sehr schwierig“, so Bürgermeister Wolfgang Stein.

Das neue Fahrzeug namens TLF 4000 des Herstellers Ziegler kann 5000 Liter Wasser, 500 Liter Schaumstoff, Löschpulver sowie Kohlendioxid transportieren und beinhaltet zudem Geräte für die technische Hilfeleistung. Auch ein Wasserwerfer sowie ein Stromaggregat, ein Lichtmast sowie Sonderlöschmittel sind an Bord.

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf rund 450 000 Euro. Davon entfallen 390 000 Euro auf das eigentliche Fahrzeug und 51 000 Euro auf das Unternehmen GBS (Ludwigsfelde), das die feuerwehrtechnische Beladung liefert. Dazu kommt ein Honorar von etwa 10 000 Euro für eine Beratungsfirma.

Die Lieferzeit beträgt 18 Monate. Verteilt werden die erforderlichen Finanzmittel auf drei Jahre. Einen Zuschuss über 95 000 Euro hat das Landratsamt zugesagt. In den Planungen waren 100 000 Euro weniger vorgesehen, als jetzt benötigt werden.

Der ursprünglich erwartete Anschaffungspreis sei nicht an die Preissteigerung angepasst worden, so die Stadtverwaltung, die wegen der angespannten Marktlage besonders hoch ausfalle, so Stein. Der fehlende Betrag soll im Nachtragshaushalt 2020 untergebracht werden.

Manfred Busch (Freie Bürger ) bemängelte die Höhe der Beratergebühr. Stadtbrandmeister Ludwig Lermann erläuterte, dass für die europaweite Ausschreibung rechtliche und inhaltliche Anforderungen bestehen, welche die Feuerwehr alleine nicht rechtssicher erfüllen könne.

Busch monierte zudem, dass in den Sitzungsunterlagen keine Angaben zur Abschreibung aufgeführt waren, und wollte wissen, wie hoch die Sätze für den Werteverzehr sind. Kämmerer Dieter Friedlein erklärte, dass die Anschaffungskosten über die „betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer“ abgeschrieben werden: 20 bis 25 Jahre.

OB Markus Herrera Torrez versprach zu prüfen, inwieweit die Abschreibungen künftig in den Vorlagen aufgeführt werden müssen. Brigitte Kohout (SPD) fragte nach, ob das Fahrzeug geländegängig ist.

Dies sei für Einsätze bei Waldbränden, die wegen der Trockenheit häufiger vorkommen könnten, wichtig. Lermann versicherte, dies sei der Fall. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat schließlich einstimmig, das Fahrzeug anzuschaffen.

