Feuerschalen erleuchteten den ganzen Frankenplatz

Wartberg.In einer Gemeinschaftsarbeit des der Stadtteilbeirats Wartberg, des Bürgervereins Wartberg, des Kleingärtnervereins, des Familienzentrums Wartberg-Reinhardshof, der Russisch-Orthodoxen Gemeinde, der Jugend vom Wartberg, des Elternbeirats der Kita Wartberg und der evangelischen und katholischen Pfarrgemeinde entstand der erste Adventsmarkt auf dem Wartberg, rund um den Frankenplatz.

Widrige Witterung

Unterstützt wurde man dabei von der Stadtteilkoordination Wartberg. Eigentlich hätte der Adventsmarkt mit vielen offenen Buden und Zelten stattfinden sollen, aber die widrigen Witterungsverhältnisse machten es unmöglich. So zog man sich unter und in die festen Behausungen zurück, ein Flohmarkt mit Weihnachtsartikeln hätte sich im Regen wirklich nicht gut gemacht.

Dank des Einsatzes von Stadtteilkoordinatorin Tatjana Gering wurde es trotzdem eine sehr heimelige Atmosphäre, welche die Menschen anlockte.

Zu Beginn war es noch etwas holprig, denn beim ersten Mal kann noch nicht alles rund laufen. Aber je länger der Abend dauerte, desto besser richtete man sich ein und konnte selbst als Helfer den Abend genießen. Dabei hatte jede beteiligte Organisation ihre eigenen Spezialitäten mitgebracht.

Vielfalt geboten

Vielfalt war angesagt, wie es für den Wartberg typisch ist. Eröffnet wurde der erste Wartberger Adventsmarkt von Pastoralreferentin Ute Zeilmann. Sie lobte die gute Zusammenarbeit der einzelnen Menschen, die wie immer mit sehr viel Improvisation verbunden war. Doch das war der besondere Charme dieses kleinen Adventsmarkts.

Ute Zeilmann hatte eine Geschichte vom Warten mitgebracht, vom Warten auf Gott, vom Warten im Wartezimmer und vom Warten auf den Nächsten in seiner unmittelbaren Umgebung. Sehr nachdenklich, aber passend für die Adventszeit, fanden die Besucher, die im Regen standen, die Geschichte. Der ließ aber langsam nach und so konnte man die vielen Aktionen auf dem ganzen Frankenplatz, der dank Feuerschalen hell erleuchtet war, genießen. Der Erfolg war so groß, dass man im nächsten Jahr gerne eine Wiederholung veranstalten möchte, alle gemeinsam. mae

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019