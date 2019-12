Festliche Bläsermusik

Urphar.Die 119. Abendmusik findet am 1. Januar um 17 Uhr in der Jakobskirche Urphar statt. Mit dem Posaunenquartett Opus 4 aus Leipzig wird das neue Jahr begrüßt bieten zu können.

Das Posaunenquartett Opus 4 mit Posaunisten des Gewandhausorchesters zu Leipzig wurde 1994 gegründet. Die „Trompete der tiefen Lage“, wie die Posaune gelegentlich auch bezeichnet wird, ist neben der Violine eines der ältesten voll chromatisch spielbaren Orchesterinstrumente. Sie entstand in ihrer heutigen Form bereits um 1450 in Burgund als Weiterentwicklung der Zugtrompete zur Tiefe hin. Im 16. Jahrhundert erfreute sich die Posaune solcher Beliebtheit, dass sie in den verschiedensten Stimmlagen gebaut wurde.

Doch schon in dem folgenden Jahrhundert beschränkte man sich auf die heute noch üblichen Alt-, Tenor- und Bassinstrumente. Seit dem 18. Jahrhundert hat das Posaunen-Trio unterschiedlicher Verteilung der drei Stimmlagen einen festen Platz im Orchester. Daneben reicht die lange Tradition des Posaunenspiels von mittelalterlichen Stadtpfeifern über evangelische Posaunenchöre bis zu modernen Quartetten. Dennoch gibt es nur wenige eigens für die Posaune geschriebene Werke. So verwundert es nicht, dass sich im Programm des Leipziger Posaunenquartetts Opus 4 kaum Originalkompositionen, sondern vor allem Bearbeitungen finden.

Ein Großteil der Arrangements stammt vom Gründer und Leiter des Ensembles, Jörg Richter, selbst. Dabei stehen Stücke aus Renaissance und Barock ebenso auf dem Programm wie moderne bzw. populäre Kompositionen. Am Neujahrstag werden Jörg Richter (Altposaune,Tenorposaune), Michael Peuker (Tenorposaune),Stephan Meiner (Tenorposaune) und Hans-Martin Schlegel (Bassposaune) musizieren. Es wird Eintritt erhoben.

Karten können beim evangelischen Pfarramt Bettingen, Telefon 09342/912240, oder bei Familie Weimer, Telefon 09342/22510, vorbestellt und an der Abendkasse abgeholt werden.

