Festgottesdienst mit Musik

Bestenheid.Die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth Bestenheid hat bereits einige Sonntagsgottesdienste gefeiert, unter Einhaltung aller Vorschriftsmaßnahmen. Wie die Verantwortlichen mitteilen, wurde am Montag, 25. Mai, eine Gruppen-Maiandacht im Freien an der Kirche abgehalten. Diese wurde von Pastoralreferentin Ute Zeilmann bewegend gestaltet und von den Gemeindemitgliedern gut angenommen.

Auch die Freude, gemeinsam draußen singen zu dürfen, war beim Gesang der drei Marienlieder deutlich zu spüren, welche die Andacht feierlich umrahmten.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, findet in St. Elisabeth ein Festgottesdienst statt mit musikalischer Umrahmung durch Claus Will (Saxophon) und Elke Bleifuß (Orgel). Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung im Pfarrbüro St. Venantius, Telefon 09342/4948, erforderlich. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020