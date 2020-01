Marktheidenfeld.„Fenster – die Augen des Hauses“ heißt die Ausstellung, die ab 18. Januar im Franck-Haus zu sehen ist. Gerd Schneider aus Löwenstein zeigt dort bis 8. März analoge Schwarzweißbilder, die er in seiner über vierzig jährigen fotografischen und drucktechnischen Tätigkeit eingefangen hat.

Mit seiner Hasselblad-Fotokamera und mit einem Stativ begibt sich Gerd Schneider auf Spurensuche. Er spürt Motive auf, die von den Spuren des Menschen zeugen, ohne dass er anwesend ist. Die Räume, die er fotografiert, sind in der Regel menschenleer und atmen doch, bei aller Verlassenheit, menschliches Leben.

Schneider nutzt das Morgenlicht, ein Seitenlicht oder ein die Dinge flüchtig streifendes Licht, um die plastischen Werte der Motive herauszuarbeiten. Durch den Verzicht auf Farbe und die Beschränkung auf Grauwerte in seiner Fotografie lässt er die Formen in ihrer tonalen Abstufung bis hin zur Gegensätzlichkeit von Schwarz und Weiß umso deutlicher hervor treten. Mit der Schwarzweißfotografie, mit der Unterscheidung zwischen Schärfe und Unschärfe, mit den Detailaufnahmen und dem Interesse am Formalen steht Gerd Schneider in der Tradition der neusachlichen Fotografie.

Ausstellungsort ist das Franck-Haus, Untertorstraße 6, in Marktheidenfeld. Geöffnet ist die Ausstellung bis Sonntag, 8. März, mittwochs bis samstags 14 bis 18 Uhr und sonntags/feiertags 10 bis 18 Uhr. Am Faschingswochenende 22./23. Februar ist das Franck-Haus geschlossen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020