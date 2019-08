Felicitas Fischer geht in Ruhestand

Bestenheid.Felicitas Fischer, Lehrerin an der Comenius-Realschule Wertheim (CRW), geht am Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Sie ist seit 1990 an der CRW und damit am Tag ihrer Pensionierung exakt seit 30 Jahren. Die in Heppenheim geborene Kollegin studierte an der Pädagogischen Hochschule die Fächer Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Sie kam 1990 nach einer Elternzeit als junge Mutter von zwei Söhnen von der Realschule Niederstetten nach Wertheim.

2016 feierte sie in Wertheim ihr 40-Jahre-Dienstjubiläum. Während ihrer Dienstzeit erlebte sie 1984, 1996, 2004 und zuletzt 2016 so manche Bildungsplanreformen, die ihre Flexibilität herausforderten. 2004 machte Fischer die Entwicklung weg von der Wissens- und Werteschule mit, die sich an Themen und Inhalten orientierte, und hin zur Schule in der Informationsgesellschaft, der außer Wissen und Werten auch methodische, soziale und personale Kompetenzen wichtig wurden. Neu gefragt waren Projektarbeit und überfachliches, vernetztes Lernen.

Fächer wurden in Bindestrich-Fachbereiche „integriert“. So war zwischen 2004 und 2016 ihr studiertes Fach Gemeinschaftskunde von der Stundentafel verschwunden. 2016 erlebte sie eine neue alte Hochschätzung von Fachlichkeit und Grundlagenfertigkeiten, jetzt verstärkt flankiert von Bestrebungen einer umfassenden Digitalisierung der Schule. Auch diese Schwelle nahm sie, indem sie sich an vom Computer gestützten Auswertungen von Leistungen ihrer Schüler im landesweiten Vergleich beteiligte.

Trotz oder gerade wegen all dieser Entwicklungen blieb Fischer bis zuletzt hochengagiert. Sie schreckte nie davor zurück, pro Schuljahr drei oder vier Deutschlehraufträge und die damit verbundenen aufwändigen Korrekturen zu übernehmen und führte bis zum Schluss ihrer Dienstzeit im Fach Deutsch Abschlussklassen durch die Prüfung. Sie geht erst zur gesetzlich vorgesehen Pensionszeit, was im Lehrerberuf nicht selbstverständlich ist. Als robuste Lehrkraft ließ sie sich von Desinteresse, Faulheit und anderen Gepflogenheiten, die bei Schülern ja vorkommen sollen, nicht aus dem Konzept bringen, geriet darüber nur innerlich „zur Raserei“ (Fischer) und war daher auch als Fels in der Brandung im Kollegium geschätzt.

Auch außerhalb und oberhalb der Schule war ihre Expertise gefragt. So wirkte sie als Aufgabenstellerin für die Realschul-Abschlussprüfungen des Landes mit und war bzw. ist für Verlage als Lektorin beschäftigt. crw

