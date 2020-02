Trennfeld.Na das kann ja heiter werden. Weihnachten ist zwar gerade vorbei, aber schon wieder geht es um Feiertage – für Fortgeschrittene. Was das zu bedeuten hat, davon kann sich jeder selbst bei den diesjährigen Theateraufführungen im Trennfelder Böhmenstadel überzeugen. Die Aufführungen finden statt am Samstag, 14., 21. und 28. März und 4. April, jeweils um 19.30 Uhr, Sonntag 15., 22. und 29. März sowie 5. April, jeweils 17 Uhr. Karten gibt es ab Samstag, 15. Februar, um 9 Uhr bei Regina Rösch. Vorbestellungen sind am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Februar, ab 10 Uhr unter Telefon 09395/8051 möglich. Bild: Böhmenstadel

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020