Bestenheid.Im gestrigen Artikel über die Abschlussveranstaltung an der Comenius-Realschule in Bestenheid ist der Redaktion leider ein Fehler unterlaufen, den wir bitten zu entschuldigen. So wurden die Absolventen der Klasse 10A leider nicht im Text erfasst. Dies holen wir hiermit nach.

Klasse 10A, Klassenlehrer Florian Fuchs: Ayca Baytekin, Bestenheid, Tim Beesdo, Wartberg, Nikita Chshukin, Bestenheid, Diana Dechant, Bestenheider Höhe (Preis), Tim Dietrich, Hundheim (Preis), Richard Erbes, Vockenrot, Albert Felsing, Hasloch, Judith Fischer, Wessental, Isabell Hirsch, Bestenheid (Preis), Benjamin KlePin, Sonderriet, Noah Kreuzer, Glasofen, Jan Lewandowski, Wartberg, Joel Matejka, Sachsenhausen, Marco Müssig, Hundheim, Hendrik Nichelmann, Dörlesberg, Dennis Schludt, Kreuzwertheim, Michael Schulz, Stadtprozelten, Björn Schütz, Kreuzwertheim, Kai Schütz, Kreuzwertheim, Felix Stöcker, Kreuzwertheim, Roland Straki, Dörlesberg, Philipp Tischer, Kreuzwertheim (Preis), Alexandra Wilwer, Boxtal, Mert Yilmaz, Kreuzwertheim. nad

