Fastnachtsspaß und Sportabzeichen in der Rauenberger Eichenwald-Grundschule

Rauenberg.Auch in diesem Jahr veranstaltete die Eichwald-Grundschule in Rauenberg, Außenstelle der Lindtal-Schule in Freudenberg, wieder eine kunterbunte Faschingsfeier. Im Rahmen dieses Faschingstreibens wurden auch zahlreiche Sportabzeichen des Jahres 2019 an die Schüler verliehen. Die jeweiligen Klassen führten ihre einstudierten Programmpunkte auf. Den Auftakt bildeten die Viertklässler. Sie marschierten in ihren selbst gebastelten Masken über die Bühne und verwandelten sich dabei unter anderem in Süßigkeiten, Tiere und Prinzessinnen.

Entenrap

Die erste und zweite Klasse stellte das Publikum vor die knifflige Aufgabe, Teekesselchen zu lösen. Die Drittklässler versetzten ihre Zuschauer in Spannung, als sie die Geschichte „Vom Büblein auf dem Eis“ erzählten und sie diese gleichzeitig noch mit Orff -Instrumenten musikalisch untermalten. Eine gemischte Gruppe begeisterte mit ihrem selbst einstudierten Tanz. Schließlich mussten sich die Zweitklässler noch einer anspruchsvollen Zauberprüfung unterziehen. Sie bewiesen sowohl dem Zauberer als auch dem Publikum, dass sie ihre Zaubersprüche gut gelernt hatten.

Die Viertklässler rundeten nun mit ihrem Entenrap das Faschingsprogramm ab.

Ehrennadeln vergeben

Die Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold wurden von den Sportabzeichenbeauftragten des Sportkreises Tauberbischofsheim Michael Geidel und Simon Lukas verliehen. Sie lobten die fleißigen Teilnehmer und die Sportlehrer Lisa Mohr und Peter Häfner für die gute Vorbereitung. Sie ermutigten die Kinder, auch im neuen Jahr wieder zur Teilnahme an der Sportabzeichen-Abnahme. Es konnten insgesamt 23 Sportabzeichen an sechs Schülerinnen und 17 Schüler vergeben werden. Folgende Schüler wurden ausgezeichnet:

Abzeichen in Bronze erlangten: Levin Hasenfuß, Timo Carl, Nele Lindhorst, Henrik Hirsch. Abzeichen in Silber gab es für Ryan Weis, Maximilian Weis, Lukas Weis, Lena Preidl, Jakob Hollenbach, Laron Hildenbrand, Emilia Hasenfuß, Konstantin Fischer, Colin Dürbeck, Lukas Berberich, Adrian Berberich, Giulia Lixandru, Antonia Stier, Lara Seubert, Henry Voit, Elias Böxler, Milow Drenhaus.

Für das Abzeichen in Gold wurden geehrt: Marlon Farrenkopf, Lasse Wölfelschneider.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020