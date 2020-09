Fast alle Termine dieses Jahr abgesagt

Wertheim.Der Vorstand des Historischen Vereins Wertheim hat beschlossen, dass wegen der anhaltend unsicheren Situation aufgrund von Covid-19 die geplanten Vorträge und Exkursionen im Jahr 2020 ausfallen. Wie es in einer Mitteilung heißt, entfallen allerdings nicht alle Veranstaltungen: Nicht betroffen sind die in Kooperation mit dem Grafschaftsmuseum organisierten Veranstaltungen, die in alleiniger Verantwortung des Museums stattfinden werden. Ebenfalls werden die Workshops zur Familienforschung stattfinden, der erste als Online-Seminar. Anmeldungen sind bei der VHS möglich.

Es ist geplant, zumindest einen Teil der seit März ausgefallenen Vorträge in der ersten Jahreshälfte 2021 nachzuholen. Die nächste Mitgliederversammlung wird im Juli 2021 stattfinden. Erst nach den Sommerferien 2021 wird mit einem neuen Jahresprogramm begonnen. Der neue Programmflyer für das kommenden Jahr wird in der Adventszeit veröffentlich werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020