Fast 4000 Freiwillige haben begonnen

Schon seit 20 Jahren ist der 1. September ein ganz besonderer Termin: Freiwilligendienstleistende im Sport beginnen ihren Einsatz in den Turnhallen und auf den Sportplätzen zwischen Flensburg und dem Bodensee. Insgesamt sind es, auf alle Einsatzgebiete verteilt, fast 100 000 meist junge Menschen, die in ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder in den Bundesfreiwilligendienst (BFD) starten. Fast 4000 von ihnen beginnen ihren Freiwilligendienst im organisierten Sport und unterstützen Sportvereine und -verbände. Insbesondere die Jugendarbeit im Sport profitiert bundesweit von der Hilfe durch die Freiwilligen, die sich im Regelfall für ein ganzes Jahr in Vollzeit verpflichten. Gerade nach dem Lockdown und der Schließung von Sportvereinen und Schulen ist es wichtig, Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung zu bringen. Das FSJ im Sport richtet sich an junge Menschen in Sportvereinen und -verbänden. Der zwölfmonatige Einsatz erfolgt in Vollzeit in der Kinder- und Jugendarbeit im Sport. dosb

