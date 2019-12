Farmer beklagen Brüsseler Gängelung

Die Seabrooks bewirtschaften bei Huntingdon eine 600 Hektar große Landwirtschaft. Im FN-Gespräch wird deutlich: Sie lehnen die Gängelung aus Brüssel ab.

Huntingdon. Ein frischer Samstagvormittag Anfang Dezember. Knapp unter null Grad. Es geht auf schmalen Straßen durch den Nebel entlang der für England so typischen Hecken.

Wir sind auf dem Weg zur Priory Farm, knapp 20 Kilometer außerhalb von Wertheims britischer Partnerstadt Huntingdon. Paul und Thomas Seabrook, Vater und Sohn, betreiben hier eine Landwirtschaft, bauen hauptsächlich Weizen an. „Paul Seabrook hat eine starke Meinung“, hatte Begleiter Malcolm Lyons im Vorfeld versichert. Deswegen sei er als Gesprächspartner zum Thema Brexit besonders geeignet.

Der Mann mit der starken Meinung ist 70 Jahre alt und, wie er erzählt, seit seinem neunten Lebensjahr in der Landwirtschaft aktiv. Die Seabrooks bearbeiten 600 Hektar Land im Umkreis von drei Kilometern. Einst teilten sich sechs Farmer das Land, doch das ist lange her. Zwei Drittel sind Eigentum der Sea-brooks, das andere Drittel haben sie gepachtet.

So stark die Meinung von Paul Seabrook auch sein mag, er artikuliert sie nüchtern. Die Schärfe geht im britischen Understatement unter. Paul und Thomas haben für den Brexit gestimmt. Er habe sich in der in der alten EU wohlgefühlt, sagt er. Damals sei es nur um den Handel gegangen, mittlerweile um viel mehr.

„Es sind die Regulierungen aus Brüssel, die mich beunruhigen. Sie (die EU-Bürokraten) sollten uns schlicht nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben“, moniert er.

Überregulierung

„Die EU wollte ab einem bestimmten Zeitpunkt größer und stärker sein als die USA“, vermutet er. Der Grund: US-amerikanische Unternehmen wie Monsanto hätten versucht, durch genmanipuliertes Saatgut ihre Abnehmer weltweit abhängig zu machen. Die EU habe sich das nicht gefallen lassen wollen und den Einsatz des Saatguts stark reglementiert. Das habe zu einer Überregulierung geführt. Die EU-Politik enge die Landwirte in ihrer Entscheidungsfreiheit zu sehr ein, begründet Paul sein Votum.

Indes befürchten die Seabrooks selbst nach dem Verlassen der EU weiterhin Gängelung: nicht aus Brüssel, sondern aus London. „Bei uns wird der ländliche Raum von den Leuten der City gesteuert. Die Bewohner Londons fürchten um ihr Umland, das sie aber eigentlich nie besuchen und daher gar nicht wissen können, wie das hier bei uns funktioniert“, beklagt Thomas. Gefüttert werde diese Furcht von den ebenso in London ansässigen Medien, meint der studierte Ingenieur, der einen gut dotierten Posten aufgegeben hat, weil er lieber sein eigener Chef sein möchte.

Gespaltenes Land

Besonders die BBC (öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt) sei linkslastig, extrem parteiisch. Thomas ist 35 Jahre alt und gehört der Generation an, die 2016 mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt hatte. Er räumt ein, dass ihm die Entscheidung, für den Brexit zu stimmen, alles andere als leichtgefallen sei. Er habe intensiv fundierte Quellen durchforscht, um sich eine Meinung zu bilden. Ein ganz klares Bild habe er sich dabei nicht erarbeiten können. Wie auch? Schließlich sei das ganze Land 50:50 gespalten: Politiker wie Bevölkerung.

Und so fühle er sich auch. Weder der eine noch der andere Weg sei möglicherweise der richtige. Diesen Gegensatz spüre er im Grunde in sich selbst.

Die Frage, ob er in Bezug auf den Brexit zwei Persönlichkeiten in sich trage, beantwortet er prompt: “Ja” und ergänzt: „Aber in diesem Zustand befindet sich das ganze Land.”

Einer der Hauptgründe für das Brexit-Votum vieler Briten sei die massenweise Migration ins Land und das Gefühl, keine Kontrolle mehr darüber zu haben. In der Tat hatte Großbritannien im Gegensatz zu Deutschland im Jahr 2004 die Tore für EU-Bürger ohne Einschränkungen geöffnet (siehe Bericht unten).

Doch wie auch hierzulande sind im Vereinigten Königreich die EU-Arbeitskräfte für bestimmte Wirtschaftszweige wie zum Beispiel die Baubranche quasi unverzichtbar, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder auszubauen.

Wie sich der Brexit in dieser Frage auswirkt, wird sich zeigen: Ausgang ungewiss.

